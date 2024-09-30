7 фраз, які змусять чоловіка закохатися у вас до нестями

Цінуйте його потаємні таланти

У кожної людини є щось таке, чим він потай пишається, але про це майже ніхто не знає. Може він гарно грає на скрипці, вміє зв'язувати вузли, має неймовірну та цікаву колекцію, яку збирав майже 15 років або це може бути певний відрізок життя, його риси характери, які у чомусь допомогли.

Майже у кожного чоловіка є щось таке, чим він точно пишається. Жінці просто треба уважно слухати та знайти - чим саме. І про це має знати небагато людей, бо ви маєте стати унікальною людиною, яка це оцінить.

"Я так пишаюся тобою і зовсім не здивована твоїми досягненнями. Бо я бачу, що ти маєш таку наполегливість і цілеспрямованість, щоб отримати те, що хочеш…" - така фраза змусить чоловіка одразу розтанути.

Оцініть його вибір

Кожна людина хоче вірити у свою здатність робити правильний вибір. І коли правильний вибір робить чоловік і він певним чином окупається, він відчуває себе чудово на всіх рівнях свого існування. Прагнення бути ефективним лідером є генетично закладено в кожної людини.

Жінці потрібно цінити його вибір та підтвердити, що вона його сприймає.

Наприклад, чоловіки хочуть похвалитися своїм почуттям стилю та зовнішнім виглядом. Тому обов'язково похваліть його вибір одягу - джинси, сорочку, парфуми. Чоловіки теж хочуть чуть такі компліменти.

Цінуйте його внутрішнього тигра

Кожен чоловік хоче ототожнювати себе з великим хижаком, сильним вожаком, він хоче вірити у свою мужність так само як жінки хочуть захищати свою фертильність. І слова підтримки цієї мужності чи підтвердження, що він сильний - один з найкращих компліментів для чоловіка.

Такі фрази можна говорити, коли хочете його звабити або коли ви разом у ліжку - це може бути щось дуже інтимне.

Наприклад, як він розпалює вашу пристрасть, як ви відчуваєте себе поруч з ним, як вам добре в інтимному плані та наголосіть, що він вас задовольняє.

Скажіть, що ви відчуваєте

Одна з найкращих фраз для чоловіка - це слова про ваші почуття до нього. І чоловіки так само як і жінки, люблять це чути від своїх коханих. Для них це має дуже велике значення.

Якщо до таких слів ще далеко, то ви можете зізнатися у тому, як він вам подобається і як ви шаленієте від нього.

Дайте йому відчути себе захисником

"Я відчуваю себе в безпеці, коли я поруч з тобою"

"Я відчуваю, що про мене піклуються, коли я поруч з тобою"

"Ти змушуєш мене почуватися непереможною, коли я поруч з тобою"

Ваші слова мають розбудити у чоловікові первинні інстинкти чоловіка-воїна, який знає, що може захистити свою жінку.

Щира вдячність

Одна з найкращих речей, яку ви можете зробити - це змусити його відчути емоції (і хімічні речовини в мозку), які виникають через почуття сильної прихильності до вас.

Ці гормони викликають таку ж залежність, як наркотичні речовини, що діють на нервову систему. Найпростіший спосіб - висловити йому щиру оцінку та вдячність.

"Я люблю, коли ти…" або "Мені подобається, коли ти…"

Кожен чоловік хоче знати, що саме він робить, щоб зробити жінку щасливою. Це головний потяг для чоловіків, і вони ніколи не втомлюється це чути. Вдячність є одним з найпотужніших джерел любові, яку чоловік може відчути від вас. І це його сильно до вас прив'яже.

Покажіть йому розуміння

Крім стосунків у чоловіків є дуже багато пріоритетів. І інколи ви можете бути не на першому місці, так само як і він у вас. Але він хоче знати, що ви розумієте його та підтримуєте його різні аспекти життя.

"Слухай, я знаю, що інколи твій спорт, твої друзі чи навіть відеогра на деякий час можуть стати важливіші за мене, і з цим погоджуюсь…"

Це розтопить чоловіче серце і змусить його відчувати до вас шалену вдячність, а разом з тим - і сильні почуття. Він повинен знати, що вам достатньо комфортно з ним, і ви спокійно можете дати йому певний простір.