3 признака, которые выдают "хронических" холостяков и холостячок

У вас уже несколько лет нет постоянных отношений и все попытки почему-то быстро заканчиваются? Возможно, все потенциальные партнеры вам не подходят или вы не можете выстроить отношения своей мечты. А еще может - вы "хронический холостяк" или "холостячка" и на самом деле партнер вам не нужен.

Эксперт по знакомствам и разрывам Эми Чан утверждает, что в мире существует два типа одиноких людей: одинокие люди, которые счастливы быть одинокими и одинокие люди, не счастливые из-за своего одиночества.

"Есть люди, одинокие, и это больно для них, и я действительно думаю, что так лучше, потому что они мотивированы пробовать разные вещи. Сложнее всего, когда они живут хорошо и дело не в том, что они несчастливы, поэтому нет никакой болевой точки, которая побудила бы их выйти за пределы своей зоны комфорта", - говорит Чан.

Она добавила, что люди из второй группы, несмотря на то, что быть в партнерстве было бы удивительно, риск получить отказ и делать все, что связано с процессом свиданий - пугает или утомляет, поэтому они этого избегают.

Они ориентированы на "нет"

Одна из закономерностей, которую Чан видела в своей работе, заключается в том, что люди, как правило, долго остающиеся одинокими, любят говорить "нет". Фактически они дисквалифицируют потенциальных партнеров, прежде чем появится шанс.

"Они просто не позволяют какой-либо связи иметь потенциал для роста, потому что в их голове они имеют представление о том, чего хотят, а это может быть совсем не обязательно тем, что им действительно нужно", - говорит эксперт.

Такие люди, как правило, очень требовательны и могут слишком сосредотачиваться на несовершенствах другого человека.

"Они имеют представление о человеке в голове, и это больше касается удовлетворения их эго, чем настоящего создания значимой связи. Я думаю, что это частично связано с тем, что человек привык быть лидером и заставлять людей поступать именно так, как ты хочешь, иначе - увольнение. В любви расцвет через строгость невозможен", - добавляет Чан.

Они саботируют отношения

Другая модель "хронически одиноких" состоит в том, что они склонны саботировать свои отношения. Один из способов, как люди саботируют отношения - это они инвестируют в недоступных людей.

"В основном они обвиняют город, в котором живут, или говорят, что все мужчины или женщины такие, не раскрывая, почему они это делают. Люди имеют хроническую структуру испытывать влечение или встречаться с недоступными людьми, и это удобный способ избегать близости", - объясняет эксперт.

Они себя не показывают

Независимо от того, находят ли они время в своем напряженном графике или не прилагают усилия, чтобы познакомиться с новыми людьми, есть еще одна интересная закономерность у "хронически одиноких". Они не находят в своей жизни места для свиданий.

"Есть много мифов о любви и отношениях, которые люди считают правдивыми. Один из них состоит в том, что "любовь случается тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете". И потому одинокие себя не показывают. Они говорят: "Ну, знаешь, это произойдет, когда произойдет". А я говорю: "Но ты работаешь в женской косметической клинике, а потом сразу уходишь домой, где будешь смотреть телевизор", - рассказывает Чан.

Она объясняет, что это фактически повод не говорить правду, что им удобно быть одинокими.