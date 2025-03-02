7 фильмов, которые помогут найти смысл и вдохновение для жизни

Один день (2011)

Эмма и Декстер волею случая познакомились в середине июля 1988 года, когда все праздновали выпускной вечер в университете. Будучи совершенно разными, они, как ни странно, все же провели вместе весь вечер, а затем и ночь после выпускного.

Утром молодые люди поняли, что продолжения у их знакомства не получится, и разошлись, как им казалось, навсегда. Но спустя год, именно 15 июля, они совершенно случайно снова сталкиваются. А еще через год - судьба снова их сводит. И так происходит из года в год, и в каждый пятнадцатый день июля. Случайны ли эти встречи?

Достучаться до небес (1997)

Двое смертельно больных мужчин, Руди и Мартин, встречаются в больнице во время лечения. Они понимают, что им осталось немного времени, и решают отправиться в путешествие, чтобы осуществить свои мечты. Во время путешествия они сталкиваются с различными проблемами, а также совершают несколько неожиданных объездов.

Тем временем их преследуют двое полицейских, которые разыскивают Мартина за преступление, которое он совершил много лет назад. Достигнув места назначения, они осознают истинный смысл жизни и смерти и примиряются со своим прошлым. В конце концов, они оба находят завершение и принятие, когда стучатся в небесную дверь.

Трасса 60 (2002)

В центре сюжета - Нил Оливер, у которого есть, казалось бы, все необходимое: обеспеченные родители, возможность блестящей юридической карьеры, прекрасная невеста. Но парень мечтает стать художником. А еще он совсем не умеет принимать решения - за него это делает компьютерная программа. В свой день рождения молодой человек загадывает желание: он хочет определиться в своей жизни.



Вскоре главный герой встречает странного человека, который называет себя О. Б. Грант. Его инициалы расшифровываются, как Одно Желание Гарантировано. Волшебник отправляет Нила в увлекательное путешествие по воображаемой автостраде 60, которая поможет юноше разобраться в себе...

Пока не сыграл в ящик (2007)

Сюжет фильма рассказывает увлекательную историю из жизни двух пожилых людей, которые решили взять от жизни все, чего они давно хотели. Находясь в одной палате медицинской клиники, оба пациента узнают о страшном диагнозе - рак.

Времени осталось мало, и ни богатому миллиардеру, ни обычному автомеханику не под силу изменить свое положение. Но прежде чем с ними что-то случится - они составляют список дел, которые необходимо сделать.

Заплати другому (2000)

Ученик седьмого класса Тревор МакКинни всегда был немного странным мальчиком. Пока другие дети играли в войну или издевались над своими не такими счастливыми одноклассниками, Тревор спасал животных и помогал учителям. Однажды мальчик где-то вычитал, что самостоятельно может начать "цепочку добра".

Сделать что-то хорошее незнакомому человеку, который потом сделает аналогичный поступок по отношению к кому-нибудь другому. Несмотря на заверения взрослых, что люди жестоки и этого не произойдет, Тревор все равно начинает помогать бездомным, сиротам, даже своим врагам...

Фонтан (2006)

Томас Крео ищет Древо жизни, сок которого, как гласят легенды, дарует вечную жизнь. Томасу необходимо спасти свою смертельно больную жену Изабель...

Меланхолия (2011)

По сюжету, экзальтированная девушка, по имени Жюстин, выходит замуж, а ее сестра Клэр с мужем берут на себя организацию свадьбы в большом семейном поместье. В то же время к Земле приближается планета созвездия Скорпиона "Меланхолия", что по поверьям предвещает не более не менее конец всего сущего.

Впрочем, для Жюстин грядущий Армагеддон - это незначительный пустяк. И вообще, мысли о конце света лишь отвлекают ее от наблюдения за стеной...

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