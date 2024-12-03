Революция в навигации. Google Maps получил полезное обновление, которое оценят водители

Google Maps теперь начинает отображать отчеты о дорожных происшествиях из Waze во время навигации, а также предоставляет пользователям возможность подтверждать состояние дорог через подсказки в приложении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Что известно про обновление

В июле Google объявила, что оба приложения будут активнее обмениваться данными, включая информацию из Waze о закрытых дорогах, строительных работах, камерах контроля скорости и присутствии полиции, которая будет интегрирована в Google Maps.

В Интернете стало известно, что в минувшие праздничные дни пользователь Reddit поделился скриншотом с уведомлением “Впереди замечена полиция”, основанным на отчетах водителей Waze. Как и в случае с другими уведомлениями о происшествиях в Google Maps, пользователи могут обновить отчет, указав, актуальна ли информация.

Это первый случай, когда кто-то заметил новую функцию в реальном использовании, но, вероятно, не последний. Когда Google анонсировала опцию, менеджер проекта Кан Комертоглу заявил, что, несмотря на объединение команд, работающих над Maps и Waze, приложения будут продолжать функционировать отдельно.

Это объясняется тем, что более 500 000 участников сообщества Waze предпочитают определенные особенности этого приложения, а у пользователей Google Maps есть свои предпочтения.