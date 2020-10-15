+7 вдень, вітер і дощ: в Україні кардинально зміниться погода

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні сильно зіпсується вже до кінця поточного тижня

Погода в Україні повністю зміниться вже до кінця цього тижня. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, в країні найтепліший день, але вже з 16 по 18 жовтня все абсолютно зміниться.

Так, за прогнозом Наталки Діденко в Facebook, п'ятниця 15 жовтня принесе нам багато дощів, які охоплять вже більшу частину України. Переважно вони будуть помірними, але в Карпатах - сильніше.

"Завтра опади принесе атмосферний фронт, а от у суботу прискаче до нас циклон із заходу, який зумовить вже сильні дощі і поривчастий вітер на Півночі, Заході і місцями в центральних областях", - додала синоптик.

На Сході і Півдні 16 жовтня буде сухо (за винятком Харківської області).

Що стосується температури в п'ятницю, то все ще тепло буде в південних, східних і центральних областях (+18+23), крім Вінницької та Черкаської областей (тут +15+18). До південного сходу похолодання добереться 18-19 жовтня.

Прохолодніше завтра на Півночі - близько +12+15 градусів. А ось на Заході зовсім похолодає - від +8 до +13-ти.

У Києві в п'ятницю буде свіжо - від +13 до +14 градусів, можливий дощ. У суботу в столиці буде вітряно, хмарно і дощитиме з температурою +11+12 градусів.

"А в неділю в Києві дощ припиниться, однак буде холодно, близько +7+9 градусів і вітряно", - засмутила Наталка Діденко.

Раніше ми писали, коли в Україні стартує опалювальний сезон. В яких містах батареї нагріються по загальнонаціональному графіку 15 жовтня, а де це відбудеться трохи пізніше.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди на осінь і зиму в Україні.