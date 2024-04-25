ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

7 банальных зависимостей, которые мешают вам стать лучше: список

Четверг 25 апреля 2024 20:34
UA EN RU
7 банальных зависимостей, которые мешают вам стать лучше: список Какие зависимости мешают вам расти и быть лучше (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Часто разные и очень банальные зависимости мешают нам двигаться вперед и достигать целей. Но для того чтобы сделать шаг вперед, сначала стоит понять, что именно нас держит на месте.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Genius.Space в Instagram.

Сравнение себя с другими

Это приводит к достижению "не ваших" целей, не приносящих счастья. Неудовлетворенность жизнью и синдром самозванца, а также чувство неуверенности и неполноценности.

Совет. Добавьте простую практику благодарности в свою рутину. Вспомните все (даже маленькие) победы дня и похвалите себя.

Привычка сдаваться

Надежный способ гарантировать себе провал - это сдаться. Чтобы опередить большинство людей, часто нам достаточно простого терпения. Удача любит настойчивость и дисциплину.

Совет. Пообещайте другу: если сдаетесь - отдадите ему 100 долларов или что-нибудь дорогое для вас. Это мотивирует сдержать обещание.

Прокрастинация

Чем дольше откладываете свои цели на потом, тем больше удаляетесь от них.

Совет. Правило 5 минут. Если хочется отложить дело, просто поработайте над ним в течение 5 минут. Самая трудная часть задачи - побороть свою лень в начале.

7 банальных зависимостей, которые мешают вам стать лучше: список

Какие зависимости мешают вам расти и быть лучше (фото: Freepik)

Зона комфорта

Зона комфорта - это место, где умирают мечты. Вам не нужно прыгать со скалы, но не бойтесь подойти поближе к краю. Вам откроется более широкий горизонт.

Совет. Будьте в зоне комфорта 85% времени, но выходите из нее на 15%. Это ваш плацдарм роста.

Зависимость от телефона

Зависимость от телефона опасна, это очень вредно для здоровья, глаз и нервной системы, ведь мониторинг повышает тревожность.

Совет. Оставьте в покое телефон за 1 час до сна. Не тянитесь к нему в течение часа после пробуждения. Жизнь изменится, успеете больше.

Ожидание идеальных условий, чтобы что-то начать

В мире точно существует человек, который более квалифицирован, чем вы, и живет так, как вы не решаетесь. Просто потому, что действует.

Совет. Используйте правило 70% Джеффа Безоса: действуйте, когда у вас есть 70% информации, необходимой для старта.

Нытье

Жалобы часто кажутся невинными. Но со временем они научат ваш мозг искать негатив во всем.

Совет. Носите резиновый браслет на запястье в течение недели. Каждый раз, когда жалуетесь, натяните и отпустите его. Желание скулить быстро отпадет.

Раньше мы рассказывали, почему мы часто засыпаем под звуки телевизора и не только.

Также читайте о 6 видах поведения, которые быстро разрушат ваши отношения.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье
NEWS
Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики
Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики