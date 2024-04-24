6 видов поведения, которые быстро разрушат ваши отношения

Отношения - это тяжелый труд обоих для достижения счастливого результата. Психологи советуют избавиться от некоторых моделей поведения для улучшения отношений с партнером.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Игра в обвинение

Все люди ошибаются - это часть человеческого бытия.

Однако если что-то идет не так, то легко указать пальцем и обвинять кого-то в этой проблеме. Но это может "убить" ваши отношения.

Игра в обвинение разрушительная - это создает цикл обороны и оскорбления, разрушающие связь между людьми.

Вместо того чтобы показывать пальцами, сосредоточьтесь на проблеме. Примите ответственность за свое участие в ситуации и совместными усилиями исправьте ее.

Быть плохим слушателем

Слушать - это не просто молчать, пока собеседник говорит. Речь идет о присутствии, проявлении эмпатии и понимании их точки зрения.

Итак, если вы хотите иметь более успешные отношения, убедитесь, что вы не просто слышите, а действительно слушаете людей в вашей жизни.

Чрезмерная критика

Критику тяжело слушать. Однако именно чрезмерная критичность может принести больше вреда, чем пользы.

Чрезмерная критичность может подорвать доверие и дружелюбие. Это заставляет людей чувствовать себя осужденными, неохотно и защищаться.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что плохо, попробуйте оценить то, что уже есть.

Пренебрежение уходом за собой

Забота о себе - это не эгоизм. Важно убедиться, что вы достаточно отдыхаете, хорошо питаетесь и выделяете время, чтобы делать то, что вам нравится.

Когда вы чувствуете себя хорошо, вы, скорее всего, принесете позитив и энергию в свои отношения. Поэтому не пренебрегайте уходом за собой.

Затаить обиду

Держаться за прошлые образы может быть подобно тому, как носить тяжелый рюкзак - он утруждает вас и затрудняет движение вперед.

Образы порождают обиду и озлобленность, которые могут отравить ваши отношения. Они держат вас в прошлом, мешая в полной мере вовлечься в настоящее.

Прощение не означает забыть или простить произошедшее. Это значит отпустить боль, связанную с этим.

Избегать трудных разговоров

Если вы избегаете разговоров о решении проблемы, то они станут только больше.

Это лишь откладывает неизбежное и позволяет мелким проблемам обостриться.

Лучше откровенно пообщаться со второй половинкой о проблемах и путях их решения.

Неспособность выразить благодарность

Когда мы проявляем благодарность, мы признаем ценность и важность других. Это создает доверие и углубляет связи.

Не позволяйте благодарности проскользнуть сквозь щели. Находите время, чтобы регулярно выражать благодарность людям в вашей жизни. Независимо от того, это быстрое спасибо, или искренний разговор об их важности.