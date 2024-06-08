66-летнего Павла Зиброва вызвали в ТЦК: чем все закончилось (видео)

Певец Павел Зибров, недавно представивший новую версию песни "Хрещатик", рассказал о том, что его вызвали в ТЦК.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом артист заявил в новом выпуске шоу "Ранок у великому місті", которое уже появилось на Facebook-странице программы.
В день, когда 66-летний Зибров снимал клип на обновленную песню о Крещатике, вместе с оркестром он ходил в ТЦК. По словам артиста, его звали обновить данные. Хотя раньше в Минобороны рассказывали, что это нужно делать мужчинам от 18 до 60 лет.
"Меня вызвали в ТЦК, уточнение данных. Да, меня. Говорят: "Еще попадаете под тот возраст, что надо отметиться". Ну я беру банду с духовыми дудками, военных со мной 40 человек, и мы под "Хрещатик" идем в ТЦК уточнять данные свои", - заявил певец.
"Подошли, там все разбежались. Старший лейтенант Зибров прибыл!" - добавил он.
Зиброва вызвали в ТЦК (скриншот)
Далее, по словам Зиброва, он услышал следующие слова: "Все нормально, все хорошо, все, идите спокойно". При этом певцу якобы сказали, что он годен.
Известные мужчины уже не раз признавались, планируют ли они обновлять данные.
Так, хореограф Дмитрий Коляденко уверял, что уже скоро пойдет в ТЦК. По словам артиста, он не волнуется, ведь "сделал расклад на картах Таро", которые ему показали, что все будет хорошо.
А недавно стало известно, что ТЦК остановили Монатика прямо посреди Киева. Впоследствии певец объяснил, что с ним "вежливо" пообщались.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ветеран-доброволец, потерявший на войне ногу, станет ведущим популярного телешоу.
Кроме этого, недавно Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" штурмовика из полка "Сафари".