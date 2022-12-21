60-летняя Деми Мур восхищала фанатов беременными фото

60-летняя актриса Деми Мур вскоре станет бабушкой. Дело в том, что ее дочь от бывшего мужа Брюса Уиллиса Румер – беременна первенцем.
О радостной новости голливудская звезда рассказала на своей странице в Instagram.
"Вступаю в эру бабушки", - написала актриса и опубликовала фото дочери Уиллиса.
Дочь Брюса Уиллиса Румер беременна (фото: instagram.com/demimoore)
"Такая рада за тебя, моя любовь!" – добавила Деми.
"Люблю тебя, мама", - ответила ей дочь.
Актриса Румер Уиллис родилась 16 августа 1988 года в городе Падьюка (штат Кентукки). Ее назвали в честь британской новелистки Румер Годден. Она дебютировала в кино в семилетнем возрасте в фильме "Тогда и сейчас".
Сейчас актрисе 34 года. В одном из интервью девушка рассказывала, что ее тяжелобольной отец Брюс давно просил ее о внуке.
Своего избранника наследница актера представила поклонникам в ноябре 2021 года, опубликовав общие фото.
Ее любимый – это вокалист группы How many Years Дерек Томас.
Румер Уиллис с любимым (фото: instagram.com/rumerwillis)
Румер Уиллис 34 года (фото: instagram.com/rumerwillis)
Румер с папой и сестрами в детстве (фото: instagram.com/rumerwillis)
Напомним, что в марте 2022 года Уиллис сообщил о том, что завершает карьеру из-за неизлечимой болезни, которая называется афазия.
Румер Уиллис с Деми Мур и папой (фото: instagram.com/rumerwillis)
Румер Уиллис (фото: instagram.com/rumerwillis)
Напомним, что неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание.