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60-летняя Деми Мур восхищала фанатов беременными фото

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Румер Уиллис – беременна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

60-летняя актриса Деми Мур вскоре станет бабушкой. Дело в том, что ее дочь от бывшего мужа Брюса Уиллиса Румер – беременна первенцем.

О радостной новости голливудская звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Деми Мур впервые станет бабушкой

"Вступаю в эру бабушки", - написала актриса и опубликовала фото дочери Уиллиса.

Дочь Брюса Уиллиса Румер беременна (фото: instagram.com/demimoore)

"Такая рада за тебя, моя любовь!" – добавила Деми.

"Люблю тебя, мама", - ответила ей дочь.

Кто такая Румер Уиллис

Актриса Румер Уиллис родилась 16 августа 1988 года в городе Падьюка (штат Кентукки). Ее назвали в честь британской новелистки Румер Годден. Она дебютировала в кино в семилетнем возрасте в фильме "Тогда и сейчас".

Сейчас актрисе 34 года. В одном из интервью девушка рассказывала, что ее тяжелобольной отец Брюс давно просил ее о внуке.

Своего избранника наследница актера представила поклонникам в ноябре 2021 года, опубликовав общие фото.

Ее любимый – это вокалист группы How many Years Дерек Томас.

Румер Уиллис с любимым (фото: instagram.com/rumerwillis)

Румер Уиллис 34 года (фото: instagram.com/rumerwillis)

Румер с папой и сестрами в детстве (фото: instagram.com/rumerwillis)

Напомним, что в марте 2022 года Уиллис сообщил о том, что завершает карьеру из-за неизлечимой болезни, которая называется афазия.

Румер Уиллис с Деми Мур и папой (фото: instagram.com/rumerwillis)

Румер Уиллис (фото: instagram.com/rumerwillis)

Напомним, что неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание.

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Брюс УиллисДеми Мур