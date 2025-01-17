Простой способ, который поможет научиться отжиматься 50 раз в день

Отжимания считаются достаточно простым, но эффективным упражнением. Они позволяют нарастить мышечную массу и повысить выносливость. Благодаря простым способам, можно достичь выполнять 50 отжиманий в день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Чем полезны отжимания

Физиотерапевт Рейнетта Сэмюэлс рассказала, что 30-дневное задание отжиманий может помочь вам перейти от 5 до 50 отжиманий ежедневно всего за один месяц.

Отжимания укрепляют кости, мышцы и помогают с легкостью выполнять повседневные дела. Они прорабатывают несколько групп мышц, в том числе руки, спину и грудь. Крепкие мышцы помогают также улучшить осанку и снизить риск проблем со спиной.

Среди других преимуществ отжиманий, выделяют:

Контроль веса - сбалансированное питание и 150 минут аэробных упражнений в неделю в дополнение помогут держать вес под контролем

- сбалансированное питание и 150 минут аэробных упражнений в неделю в дополнение помогут держать вес под контролем Укрепление верхней части тела - отжимания является сложным упражнением, ведь прорабатывает несколько групп мышц одновременно. Вы заметите значительные изменения в руках во время выполнения упражнения

Уменьшает риск заболевания - регулярная физическая активность может снизить риск нескольких заболеваний, в частности рака, диабета и болезней сердца

Отжимания (фото: Freepik)

Как выполнять 50 отжиманий в день

1 неделя

В первую неделю занятий стоит начать с 5 отжиманий и к концу недели уже выполнять 10. Этот период мягкой разминки даст вам возможность сосредоточиться на своей форме.

Начинайте каждое занятие с планки и удерживайте ее примерно 30 секунд, сосредотачиваясь на своем дыхании.

Тренер Шон Цетлин рассказал, что стоит выполнять отжимания как можно внимательнее, пока движение не станет легким. Если традиционные отжимания кажутся слишком сложными, вы можете изменить их и выполнять отжимания с колен.

2 неделя

В течение второй недели вы должны выполнять от 12 до 15 отжиманий.

3 неделя

Третья неделя может показаться немного сложной: вы будете делать от 20 до 32 отжиманий. Можно разделить общее количество отжиманий на два-три подхода, делая паузы между ними, если вы не можете выполнить полный подход без остановки.

Делайте паузы менее одной минуты. Попробуйте сделать как можно больше отжиманий за один подход безопасно и в надлежащей форме. Чем дольше ваши мышцы находятся в напряжении, тем интенсивнее они работают.

4 неделя

Эта неделя поможет вам улучшить свои достижения и выполнять уже от 35 до 42 отжиманий. Упражнения может быть легче выполнять утром, чем вечером.

Дыхание также становится более важным с увеличением количества повторений. Глубоко вдохните, опускаясь, а затем выдохните, оторвавшись от пола.

Последние два дня