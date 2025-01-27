6 привычек во время ходьбы, которые сильно вредят коленям и позвоночнику

Ходьба является очень эффективным упражнением, которое может помочь уменьшить риск депрессии, высокого кровяного давления и сердечных заболеваний. Во время ходьбы следует избегать ошибок, которые вредят суставам и спине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Слишком много или быстро ходить

Если вы внезапно увеличите интенсивность ходьбы или расстояние, ваши колени не успеют адаптироваться к дополнительным факторам стресса. Это может привести к болезненным травмам, таким как тендинит надколенника или синдром бедренно-голеностопной полосы.

Хорошим эмпирическим правилом является увеличение расстояния или интенсивности примерно на 10-20% в неделю. Это позволяет коленному суставу и окружающим мышцам адаптироваться.

Проблемы с походкой

Многие люди имеют проблемы с походкой, не подозревая об этом. Супинация (стопы, вращающиеся наружу), пронация (ступни, вращающиеся внутрь), или неровные шаги могут привести к тому, что колени не будут выравниваться во время ходьбы и это увеличит износ суставов.

Простой тест - посмотреть на старую пару обуви и увидеть, как со временем изнашиваются подошвы.

Специальные упражнения или специальная ортопедическая обувь может помочь исправить проблемы с походкой и защитить колени.

Ходьба без укрепления опорных мышц

Если мышцы, окружающие ваши колени, слабые, им будет трудно поддерживать колени, особенно если ходьба является основным источником физических упражнений. Это делает сустав особенно уязвимым к чрезмерной нагрузке и травмам.

Добавление силовых упражнений для квадрицепсов, подколенных сухожилий и литок поможет сохранить колени здоровыми.

Отсутствие силы в мышцах

Сила бедер и ягодиц имеет важное значение для правильной механики походки. Если бедра и ягодичные мышцы слабые, то колени могут чрезмерно компенсировать отсутствие опоры. Впоследствии это может привести к мышечному дисбалансу, травмам из-за чрезмерной нагрузки и боли в суставах.

Упражнения для нижней части тела, такие как становая тяга, ягодичные мосты и подъемы ног лежа на боку, могут помочь укрепить бедра и уменьшить этот дисбаланс.

Изношенная обувь

Со временем обувь теряет амортизацию и опору. Ношение старой обуви может изменить механику стопы и привести к проблемам.

Ходьба в плохой обуви также может привести к таким проблемам со стопами, как подошвенный фасциит, напряжение суставов и тендинит.

Инвестируйте в высококачественную обувь для ходьбы с надлежащей поддержкой, амортизацией и правильной подошвой.

Плохая осанка

Ходьба с неправильной осанкой может выглядеть как слишком большой наклон вперед. Смещение может добавить дополнительный стресс и давление на колени, вызывая боль и напряжение в суставах со временем.

Встаньте высоко с расслабленными плечами и позвольте рукам естественно размахивать во время ходьбы. Держите грудь приподнятой, а плечи ровными.