6 привычек, которые кажутся полезными, но на самом деле вредят желудку

Многие уверены, что придерживаются здорового образа жизни, но некоторые повседневные привычки могут лишь создавать иллюзию заботы о себе. Названы привычки, которые на самом деле могут вредить желудку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Пить воду с лимоном для "запуска ЖКТ"

По словам эксперта, такой напиток может раздражать слизистую при гастрите, диспепсии или ГЭРБ. Поэтому никакого "запуска" она не обеспечивает.

Лимонная кислота разъедает эмаль, особенно если:

пить воду медленно или часто

не полоскать рот после этого

Со временем это может привести к повышенной чувствительности зубов и кариесу.

У некоторых людей лимонная вода может вызвать:

дискомфорт в желудке

тошноту или даже диарею (особенно натощак)

Хотя лимон содержит калий и витамин C, регулярное употребление большого количества кислой жидкости может изменить pH мочи и усилить образование оксалатных камней у предрасположенных людей.

Есть часто салаты из сырых овощей

Это кажется полезным, но при синдроме раздраженного кишечника, синдроме чрезмерного бактериального роста или колитах - это прямой путь к вздутию

и боли.

Нет рекомендаций, что надо есть только свежие овощи. Термически обработанные тоже полезны. Поэтому стоит комбинировать.

"Помним, о гарвардской тарелке. Салат из овощей - не полноценный прием пищи!" - добавила эксперт.

Есть фрукты и ягоды килограммами, ведь это не сладости

Действительно, 100 г голубики или 200 г клубники лучше плитки шоколада. Однако, килограмм клубники или черешни за вечер это уже не полезно.

Стоит придерживаться нормы в 250-400 г в день. В избыточном количестве могут провоцировать вздутие, боли в животе и изменение стула.

Выбирать только безглютеновые или безлактозные продукты

Часто люди выбирают такие продукты абсолютно без показаний.

По словам медика, не все боли в животе или метеоризм - непереносимость глютена или лактозы. Продукты без глютена и растительное молоко часто содержат много "сюрпризов" в своем составе.

Безглютеновые продукты часто содержат меньше:

клетчатки

железа

фолиевой кислоты

витаминов группы B

Тогда как безлактозные продукты могут иметь меньше:

кальция

витамина D

белков (если это заменители молока)

Это может привести к дефицитам, особенно при длительном употреблении.

Пить пробиотики для улучшения миклофлоры

В здоровом организме микробиом поддерживается естественно: через разнообразное питание, физическую активность, сон.

Без дисбаланса (дисбиоза) дополнительные пробиотики обычно не приживаются в кишечнике - организм их просто "выводит".

Поэтому больше - не значит лучше, а избыток определенных бактерий может нарушить баланс.

Даже качественные пробиотики могут вызвать:

вздутие живота

газообразование

дискомфорт в желудке

диарею или запор

Питаться "как часы", даже когда нет аппетита

Многие люди придерживаются мнения, что надо есть каждые 3 часа, чтобы не было гастрита. Однако, аппетит - тоже важный сигнал организма.

Если есть без голода, то часто появляется тяжесть. Лучше прислушиваться к себе, а не к режиму "из книжки".

Если ты ешь только потому, что "пришло время", а не потому что голоден - организм теряет чувствительность к собственным потребностям.

Это может привести к:

перееданию, если ешь без аппетита

или, наоборот, недоеданию, если игнорируешь голод, потому что "еще не время"

"Но не путайте с тем, чтобы не есть целый день, а вечером "отвести душу". Три приема пищи я советую иметь", - пояснила Белинская.