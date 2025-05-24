6 привычек, которые кажутся полезными, но на самом деле вредят желудку
Многие уверены, что придерживаются здорового образа жизни, но некоторые повседневные привычки могут лишь создавать иллюзию заботы о себе. Названы привычки, которые на самом деле могут вредить желудку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
Пить воду с лимоном для "запуска ЖКТ"
По словам эксперта, такой напиток может раздражать слизистую при гастрите, диспепсии или ГЭРБ. Поэтому никакого "запуска" она не обеспечивает.
Лимонная кислота разъедает эмаль, особенно если:
- пить воду медленно или часто
- не полоскать рот после этого
Со временем это может привести к повышенной чувствительности зубов и кариесу.
У некоторых людей лимонная вода может вызвать:
- дискомфорт в желудке
- тошноту или даже диарею (особенно натощак)
Хотя лимон содержит калий и витамин C, регулярное употребление большого количества кислой жидкости может изменить pH мочи и усилить образование оксалатных камней у предрасположенных людей.
Есть часто салаты из сырых овощей
Это кажется полезным, но при синдроме раздраженного кишечника, синдроме чрезмерного бактериального роста или колитах - это прямой путь к вздутию
и боли.
Нет рекомендаций, что надо есть только свежие овощи. Термически обработанные тоже полезны. Поэтому стоит комбинировать.
"Помним, о гарвардской тарелке. Салат из овощей - не полноценный прием пищи!" - добавила эксперт.
Есть фрукты и ягоды килограммами, ведь это не сладости
Действительно, 100 г голубики или 200 г клубники лучше плитки шоколада. Однако, килограмм клубники или черешни за вечер это уже не полезно.
Стоит придерживаться нормы в 250-400 г в день. В избыточном количестве могут провоцировать вздутие, боли в животе и изменение стула.
Выбирать только безглютеновые или безлактозные продукты
Часто люди выбирают такие продукты абсолютно без показаний.
По словам медика, не все боли в животе или метеоризм - непереносимость глютена или лактозы. Продукты без глютена и растительное молоко часто содержат много "сюрпризов" в своем составе.
Безглютеновые продукты часто содержат меньше:
- клетчатки
- железа
- фолиевой кислоты
- витаминов группы B
Тогда как безлактозные продукты могут иметь меньше:
- кальция
- витамина D
- белков (если это заменители молока)
Это может привести к дефицитам, особенно при длительном употреблении.
Пить пробиотики для улучшения миклофлоры
В здоровом организме микробиом поддерживается естественно: через разнообразное питание, физическую активность, сон.
Без дисбаланса (дисбиоза) дополнительные пробиотики обычно не приживаются в кишечнике - организм их просто "выводит".
Поэтому больше - не значит лучше, а избыток определенных бактерий может нарушить баланс.
Даже качественные пробиотики могут вызвать:
- вздутие живота
- газообразование
- дискомфорт в желудке
- диарею или запор
Питаться "как часы", даже когда нет аппетита
Многие люди придерживаются мнения, что надо есть каждые 3 часа, чтобы не было гастрита. Однако, аппетит - тоже важный сигнал организма.
Если есть без голода, то часто появляется тяжесть. Лучше прислушиваться к себе, а не к режиму "из книжки".
Если ты ешь только потому, что "пришло время", а не потому что голоден - организм теряет чувствительность к собственным потребностям.
Это может привести к:
- перееданию, если ешь без аппетита
- или, наоборот, недоеданию, если игнорируешь голод, потому что "еще не время"
"Но не путайте с тем, чтобы не есть целый день, а вечером "отвести душу". Три приема пищи я советую иметь", - пояснила Белинская.
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