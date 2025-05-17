Опасность в чашке: назван самый вредный чай, который все постоянно покупают

Не все знают, но есть чай, который продается в супермаркетах, аптеках и маркетплейсах, хотя он очень вредит здоровью. Речь идет о так называемых "детоксах" или слабительных напитках, которые советуют покупать якобы для "облегчения" и похудения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем опасен такой чай, а также как не попасться на ловушку маркетологов.

Среди напитков, которые выглядят натурально и даже полезно, есть те, что на самом деле могут серьезно навредить здоровью. Один из таких - популярный "детокс-чай" для похудения. Упаковки с надписями "слим", "очищение", "минус 2 кг за неделю" кажутся безопасными, потому что якобы содержат только травы и натуральные ингредиенты.

Но именно они часто имеют в составе сенну (сену), кассию или другие слабительные компоненты. Их покупают и пьют даже те, кто никогда не изучал, как действуют эти вещества. Все из-за того, что маркетологи сделали такие чаи слишком популярными. А обещания похудеть, "прочистить кишечник" или просто улучшить

Что делает чаи для похудения опасными

Основной компонент, сенна, обеспечивает сильный слабительный эффект. В медицине ее используют точечно, кратковременно, только при необходимости. Но в фитнес-чае она становится ежедневным напитком "на ночь" или "для очищения".

Регулярное употребление такого чая нарушает работу кишечника, ведь он привыкает к стимуляции и теряет способность работать самостоятельно. В результате появляются хронические запоры, дискомфорт, вздутие. Кроме того, такие чаи вымывают жидкость и важные электролиты, что может вызвать:

слабость и головную боль

судороги, снижение давления

нарушение сердечного ритма.

Кроме этого, в некоторых случаях при длительном употреблении сенны возможно токсическое поражение печени. Особенно осторожными следует быть таким тем, у кого:

хронические заболевания

проблемы с печенью или сердцем

пониженный иммунитет

болезни желудочно-кишечного тракта.

Также чай не стоит принимать детям, беременным и кормящим грудью, а еще людям, которые принимают любые другие лекарства.

Несмотря на то, что чай выглядит как обычный травяной сбор, он имеет системное действие и не подходит для длительного применения.

Такие чаи действительно могут дать "минус" на весах. Но это не жир, а вода и содержимое кишечника. Через несколько дней организм становится обезвоженным, а желудок пустым, поэтому вес действительно снижается, но никакого реального похудения не происходит. Более того, потеря жидкости и электролитов может вызвать:

головокружение

сухость кожи

стресс для организма.

Именно поэтому, перед тем как покупать популярный чай для похудения, всегда читайте состав. Если среди ингредиентов есть сенна, кассия, "Cassia angustifolia", "senna leaf" или что-то с указанием "слабительный эффект" - этот товар оставляем на полках магазина.

Вместо этого выбирайте простые чаи без ненужной стимуляции: ромашку, мяту, шиповник, имбирь. Для похудения нужны исключительно правильный рацион, физическая активность и вода.