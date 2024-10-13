5 мировых звезд, которые живут с диагнозом аутизм

Аутизм не является препятствием для достижения успеха, и многие мировые звезды являются доказательством этого. Они доказали, что уникальность их восприятия мира не только не помешала, но и помогла раскрыть свой талант во всю.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 известных личностях, которые открыто говорят о своем диагнозе и вдохновляют других принимать себя такими, какие они есть.

Sia

48-летняя австралийская певица и многократная номинантка на премию "Грэмми" Sia на протяжении многих лет она откровенно говорила о своих психологических трудностях, в частности о депрессии, зависимости и суицидальных мыслях.

Недавно исполнительница поделилась, что ей диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС). В мае 2023 года в подкасте Rob Has a Podcast она заявила: "Я в спектре".

Также певица призналась, что большую часть своей жизни чувствовала, будто должна "надевать человеческий костюм", и лишь в последние два года смогла быть полностью собой. Ее описание чувств может быть связано с явлением маскировки аутизма, когда человек пытается скрыть свои особенности для того, чтобы приспособиться к социальным нормам.

Sia (фото: Википедия)

Вентворт Миллер

Американо-британский актер и сценарист Вентворт Миллер в июле 2021 впервые публично признался о своем диагнозе аутизма. Он поделился этой новостью в удаленном сообщении в Instagram, отметив, что на тот момент прошел год с тех пор, как он получил неофициальный диагноз аутизма.

В своей публикации актер написал: "Этой осенью исполняется год, как мне поставили неофициальный диагноз аутизм", добавив, что сначала он сам заподозрил это состояние, а впоследствии получил подтверждение от специалистов.

Номинант на премию "Золотой глобус" отметил, что новость о его диагнозе была "шоком, но не сюрпризом". Он также подчеркнул важность доступа к диагностике, признав, что не каждый имеет возможность воспользоваться этой привилегией.

Вентворт Миллер (фото: Википедия)

Энтони Хопкинс

Валлийский актер сэр Энтони Хопкинс, которому сейчас 86 лет, признался, что у него диагностировали легкую форму синдрома Аспергера.

В интервью для Desert Sun в апреле 2017 года Хопкинс отметил: "Я даже не подозревал о существовании синдрома Аспергера, пока мне не поставили диагноз. Однако моя актерская карьера всегда основывалась на практическом подходе".

Однако этот синдром сопровождал актера длительными периодами неуверенности и поиска себя: "Меня часто переполняли сомнения, особенно в начале карьеры. Но с годами я смог обрести внутреннее спокойствие. Хотя по-прежнему в моих мыслях остается большой вопрос: я ли на правильном пути? Однако, поскольку мне уже 79 лет, я считаю, что сделал все, что требовалось".

Энтони Гопкинс (фото: Википедия)

Кортни Лав

Карьера Кортни Лав в музыке и кино, а также ее брак с фронтменом группы Nirvana Куртом Кобейном помогли ей занять свое место среди голливудской элиты. 59-летняя певица поделилась, что ей поставили диагноз легкого аутизма в возрасте 9 лет в своей автобиографии Кортни Лав: Реальная история.

Кортни Лав (фото: Кинориум)

Дэрил Анна

63-летняя Дэрил Анна, у которой в молодости диагностировали аутизм, признавалась, что ее состояние усложнило адаптацию к социальным требованиям, предъявляемым голливудским звездам.

"Я никогда не посещала ток-шоу и премьеры", - отметила она. "Вручение премии "Оскар" было для меня чрезвычайно болезненным опытом. Я чуть не потеряла сознание, просто проходя красной дорожкой. Я испытывала такое неудобство в обществе, что в конце концов попала в черный список", - рассказала она в интервью Boston.com.

Однако со временем она научилась приспосабливаться.

"У меня есть маленькие уловки, которые я применяю, чтобы справиться. Если я помню, как их выполнять, тогда все в порядке", - поделилась знаменитость в мае 2015 года.

Дэрил Анна (фото: Кинориум)