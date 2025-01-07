6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Адам Левин

Известный музыкант группы Maroon 5 Адам Левин часто хвастается своими достижениями в соцсетях. Однако один из его поклонников с этим не согласился, ведь Адам оскорбил ее, назвав некрасивой, когда она попросила автограф.

Адам Левин (фото: Википедия)

Этот случай и несколько других похожих взаимодействий с фанатами привели к тому, что певца начали считать одним из самых грубых знаменитостей.

Мэрайя Кэри

Признанная поп-дива Мэрайя Кэри покоряет своих поклонников с 90-х годов, что, возможно, повлияло на ее восприятие собственной персоны. Порой она выдвигает странные требования на публике, например, настаивает на красных коврах, когда выходит из отеля.

Мэрайя Кэри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Шон Пенн

Дважды лауреат премии "Оскар" был замечен, когда возмущенно кричал на фаната за то, что тот делал его фотографию, заявив, что он не экспонат в зоопарке для такого отношения. Согласно сообщениям, актер даже швырнул телефон поклонницы на пол.

Шон Пенн (фото: Википедия)

Тоби Магуайр

Актер Тоби Магуайр, который прославился благодаря роли Человека-паука, далеко не всегда демонстрирует доброжелательность своего героя. Как-то он предложил Молли Блум тысячу долларов, чтобы она имитировала лай тюленя. После ее отказа Тоби саркастически спросил, не считает ли она себя слишком богатой, чтобы выполнить это за такую сумму.

Тоби Магуайр (фото: Википедия)

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл, легендарная супермодель из 90-х, известна не только своей карьерой, но и скандалами, связанными с агрессивным поведением. Одним из самых известных инцидентов стала ее вспышка в 2007 году, когда она бросила телефон в своих горничных, причинив им травмы.

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Кроме этого, Кэмпбелл неоднократно обвиняли в физических нападениях как на обслуживающий персонал, так и на представителей правоохранительных органов.

Джаред Лето

Этот американский актер и музыкант за свою длительную карьеру получил множество эпитетов, связанных с грубостью. Известно, что сотрудничество с Лето во время его работы над ролью Джокера было настоящим испытанием, а его отношение к поклонникам музыки часто характеризуют как крайне невежливое и недоброжелательное.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)