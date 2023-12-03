6 откровенных сериалов для просмотра с любимым человеком

Сериалы с откровенными сценами довольно популярны ведь обычно они держат зрителя в напряжении и демонстрируют страстные отношения мужчины и женщины, которые в жизни не так часто бывают.

РБК-Украина (проект Styler) составила собственный список откровенных сериалов, которые сделают ваши отношения с партнером более живыми и добавят им страсти и с удовольствием делится им с вами.

Одержимость

В центре сюжета предстает успешный хирург Уильям Ферроу, у которого спокойная семейная жизнь и идеальная репутация. Однако его жизнь рушится из-за интрижки с невестой своего сына, которая перерастает в страстный роман, который может навсегда изменить их жизнь.

Причал

В жизни главной героини Александры все было отлично: успешная карьера, вечеринки с подругой, любимый муж Оскар. Привычный порядок вещей разрушает один звонок из полицейского участка. Александре сообщают, что ее муж покончил с собой. Женщина с трудом верит и еще больше удивляется, когда узнает, что Оскар вел двойную жизнь и имел любовницу.

Cекс/жизнь

Бурное сексуальное прошлое главной героини врывается в нынешнюю жизнь, когда она уже живет в роли жены и мамы, но брутальный бывший, о котором она постоянно фантазирует, появляется на пороге ее дома и переворачивает ее жизнь.

Нескромный взгляд

Талантливая хакерша-вуаэристка оказывается вовлеченной в опасное расследование после того, как ее соседка секс-работница едет на выходные.

Преданность. История любви и страсти

Крепкий, на первый взгляд, брак главных героев истории начинает трещать по швам, когда верность супруга оказывается под сомнением, а в жизни супругов появляются новые соблазны.

Второй шанс

Сериал раскрывает историю школьной любви, которую ожидают испытания взрослой жизни, наполненной развратом, алкоголем, вечеринками, наркотиками, сексуальным влечением к другим партнерам. Смогут ли Лукас и Лотта сохранить свою любовь через все проблемы?