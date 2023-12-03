6 відвертих серіалів для перегляду з коханою людиною

Серіали з відвертими сценами є досить популярними адже зазвичай вони тримають глядача у напрузі та демонструють пристрасні стосунки чоловіка та жінки, які, в житті не так часто бувають.

РБК-Україна (проект Styler) склало власний список відвертих серіалів, які зроблять ваші стосунки з партнером більш живими та додадуть їм пристрасті та залюбки ділиться ним з вами.

Одержимість

У центрі сюжету постає успішний хірург Вільям Ферроу, який має спокійне сімейне життя та ідеальну репутацію. Проте його життя руйнується через інтрижку з нареченою свого сина, яка переростає в пристрасний роман, який може назавжди змінити їхні життя.

Причал

У житті головної героїні Олександри все було чудово: успішна кар'єра, вечірки з подругою, коханий чоловік Оскар. Звичний порядок речей руйнує один дзвінок із поліційної дільниці. Олександрі повідомляють, що її чоловік наклав на себе руки. Жінка насилу цьому вірить і ще більше дивується, коли дізнається, що Оскар вів подвійне життя і мав коханку.

Cекс/життя

Бурхливе сексуальне минуле головно\ героїні вривається в теперішнє життя, коли вона вже живе в ролі дружини й мами, але брутальний колишній, про якого вона постійно фантазує, з’являється на порозі її дому і перегортає її життя.

Нескромний погляд

Талановита хакерка-вуаєристка виявляється втягнутою в небезпечне розслідування після того, як її сусідка секс-працівниця їде на вихідні.

Відданість. Історія кохання та пристрасті

Міцний, на перший погляд, шлюб головних героїв історії починає тріщати по швах, коли вірність чоловіка опиняється під сумнівом, а в житті подружжя з’являються нові спокуси.

Другий шанс

Серіал розкриває історію шкільного кохання, яке чекають випробування дорослого життя, що сповнене розпустою, алкоголем, вечірками, наркотиками, сексуальним потягом до інших партнерів. Чи зможуть Лукас та Лотта зберегти своє кохання крізь всі проблеми?