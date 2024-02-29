6 видов отдыха, которые улучшат вашу жизнь

Отдыхать можно по-разному и самое интересное, что у каждого есть собственные методы для того, чтобы отдохнуть телом и душой.
О разных видах и действиях отдыха, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Психология онлайн" в Instagram.
Найдите время и пространство для выражения своих чувств. Займитесь активностями, которые дарят вам положительные эмоции или чувство покоя. Здоровые доверительные отношения с другими людьми могут приносить эмоциональное облегчение и разряду.
Окружите себя людьми, которые поддерживают и питают вас рядом с которыми вам комфортно. Также не забывайте быть в одиночку, чтобы восстановиться. Это тоже может быть разновидностью отдыха
Наслаждайтесь красотой природы, произведениями искусства или займитесь искусством сами. Рисуйте, пойте, лепите из глины - выбирайте что-нибудь, что вам нравится.
Яркий свет экранов, фоновый шум и многочисленные звуки рабочих чатов перенапрягают наши сенсорные системы. Посреди рабочего дня просто закройте глаза на минутку. После работы дайте себе время без гаджетов, выключите уведомления в рабочих чатах.
Виды отдыха (фото: Freepik)
Он может быть пассивным или активным. Пассивный - это сон, активный - восстановительные мероприятия типа йоги, растяжки, массажа и т.д.
Отдых во время которого мы выключаем мозг. Занимайтесь чем-то, что не требует умственных усилий: мытье посуды, прогулку, уборку и т.д. Дыхательные упражнения также прекрасный способ перевести мозг в режим отдыха.
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