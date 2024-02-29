6 видів відпочинку, які покращать ваше життя

Відпочивати можна по-різному і найцікавіше те, що у кожного є власні методи для того, щоб відпочити тілом та душею.
Про різні види та дії відпочинку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Психологія онлайн" в Instagram.
Знайдіть час та простір для висловлення своїх почуттів. Займіться активностями, які дарують вам позитивні емоції або почуття спокою. Здорові довірливі стосунки з іншими людьми також можуть приносити емоційне полегшення й розряду.
Оточіть себе людьми, які підтримують і живлять вас, поряд з якими вам комфортно. Також не забувайте бути на одинці, щоб відновитися. Це теж може бути різновидом відпочинку
Насолоджуйтесь красою природи, витворами мистецтва або займіться мистецтвом самі. Малюйте, співайте, ліпіть з глини - обирайте будь-що, що вам подобається.
Яскраве світло екранів, фоновий шум і численні звуки робочих чатів перенапружують наші сенсорні системи. Посеред робочого дня просто заплющте очі на хвилинку. Після роботи дайте собі час без гаджетів, вимкніть сповіщення в робочих чатах.
Види відпочинку (фото: Freepik)
Він може бути пасивним або активним. Пасивний - це сон, активний - відновлювальні заходи типу йоги, розтяжки, масажу тощо.
Відпочинок під час якого ми "вимикаємо" мозок. Займайтесь чимось, що не потребує розумових зусиль: миття посуду, прогулянка, прибирання тощо. Дихальні вправи також є чудовим способом перевести мозок у режим відпочинку.
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