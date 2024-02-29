6 видів відпочинку, які покращать ваше життя

Емоційний відпочинок

Знайдіть час та простір для висловлення своїх почуттів. Займіться активностями, які дарують вам позитивні емоції або почуття спокою. Здорові довірливі стосунки з іншими людьми також можуть приносити емоційне полегшення й розряду.

Соціальний відпочинок

Оточіть себе людьми, які підтримують і живлять вас, поряд з якими вам комфортно. Також не забувайте бути на одинці, щоб відновитися. Це теж може бути різновидом відпочинку

Творчий відпочинок

Насолоджуйтесь красою природи, витворами мистецтва або займіться мистецтвом самі. Малюйте, співайте, ліпіть з глини - обирайте будь-що, що вам подобається.

Сенсорний відпочинок

Яскраве світло екранів, фоновий шум і численні звуки робочих чатів перенапружують наші сенсорні системи. Посеред робочого дня просто заплющте очі на хвилинку. Після роботи дайте собі час без гаджетів, вимкніть сповіщення в робочих чатах.

Види відпочинку (фото: Freepik)

Фізичний відпочинок

Він може бути пасивним або активним. Пасивний - це сон, активний - відновлювальні заходи типу йоги, розтяжки, масажу тощо.

Розумовий відпочинок

Відпочинок під час якого ми "вимикаємо" мозок. Займайтесь чимось, що не потребує розумових зусиль: миття посуду, прогулянка, прибирання тощо. Дихальні вправи також є чудовим способом перевести мозок у режим відпочинку.