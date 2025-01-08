6 украинских звезд, которые воспитывают детей с особыми потребностями

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Весной 2024 года Екатерина Репяхова поделилась, что их с Виктором Павликом сын имеет диагноз диспраксия. Это вид задержки развития, который характеризуется трудностями с координацией и выполнением сложных действий, при этом мышечный тонус и параличи остаются в норме.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Детям с таким диагнозом трудно выполнять точные движения, координировать руки и ноги, поддерживать равновесие и ориентироваться в пространстве. Сын Екатерины и Виктора, которому в июне исполнилось три года, часто любит проситься на руки.

Несмотря на трудности, малыш активно занимается с педагогами, посещает развивающие занятия, детский сад и проходит нейрокоррекцию. Родители радуются его прогрессу и успехам, ведь трехлетний мальчик уже демонстрирует положительные результаты.

Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Владимир Жогло

В интервью Славе Демину комик Владимир Жогло признался, что вместе с женой Ириной воспитывает ребенка с особыми потребностями. По словам артиста, у их 3-летнего сына Остапа вероятный аутизм. Официальный диагноз врачи еще не установили, ведь это возможно только после достижения ребенком четырех лет, однако у родителей сомнений не осталось.

Владимир Жогло с семьей (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Владимир также рассказал, когда они с женой впервые заметили признаки аутизма у сына. Это произошло примерно в возрасте полутора лет. Комик признался, что знал, на что обращать внимание, поскольку его кум также воспитывает ребенка с таким диагнозом.

"Мы начали понимать что что-то не так немного раньше, чем в полтора года. У кума сын тоже имеет аутизм. Я понимал, какие есть основные моменты, на которые надо обратить внимание, что это уже проявление аутизма. Это отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов, они сосредотачиваются на чем-то одном, не отзывается на имя, не реагирует на резкие звуки", - поделился комик.

Владимир Жогло с семьей (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Валерий Харчишин

На протяжении многих лет певец Валерий Харчишин ведет борьбу с болезнью своего 16-летнего сына Евгения. Мальчик страдает нейропсихическим расстройством, из-за которого его поведение является неконтролируемым, а медикаменты и медицинские методы не дают результатов. Артист признался, что уже привык к состоянию Жени, хотя сначала ему было очень трудно принять изменения в сыне.

Харчишин отметил, что заболевание у мальчика является приобретенным. Причиной могли стать различные инфекции или хирургические вмешательства. Певец не уверен, удастся ли когда-то вылечить сына, ведь эта болезнь пока остается недостаточно изученной.

Валерий Харчишин с сыном Евгением (фото: viva.ua)

"Ребенок уходит от тебя ментально, и вчера он был тем, каким ты помнишь, каким он рос у тебя на глазах, а сегодня он приходит другой. Оно не лечится. Это не аутизм. Это нейропсихиатрия. Это одно из заболеваний, которое начали диагностировать в 2010 году. Это другие нейропсихиатрические заболевания ребенка", - поделился исполнитель.

"В конце концов, ты имеешь там синдром Туретта. Плюс признаки острого психоза, плюс биполярное расстройство, плюс синдром дефицита внимания, плюс мании какие-то, даже шизоидного типа. Он может не спать сутки, потом заснуть в день. Он может просто кричать в течение нескольких часов. Она очень агрессивная и динамично развивается эта болезнь", - добавил он.

Мята

Украинская певица Мята решилась рассказать о диагнозе своего сына Юры, которого родила в 2008 году, еще в 2021-м.

"Все хорошо было до тех пор, пока не сделали первую прививку. Как оказалось, Юре вообще нельзя было делать прививки. У него было два инсульта. Ему уже 13 лет. В 10 лет он только начал держать ручку, потому что рука у него не работала. Мы лечимся по сегодняшний день. Он разговаривает уже. Сейчас я могу сказать то, что я мама, которая в этом году сделала документы инвалидности своему ребенку", - поделилась артистка.

Мята с сыновьями (фото: instagram.com/myataua)

После пережитого решиться на второго ребенка супругам было очень трудно. Но, как говорится, судьба разрешения у них на это не спрашивала. И впоследствии в семье появился второй сыночек, которого назвали Матвеем.

Мята с сыновьями (фото: instagram.com/myataua)

Баба Даша

Популярная украинская блогерша Дарья Пазюк, более известная как Баба Даша, также воспитывает сына с неизлечимым диагнозом у сына. Мальчику сейчас три года.

Блогерша начала бить тревогу, когда ребенок не разговаривал, не показывал, чего он хочет, не указывал жестами. Наконец, оказалось, что у сына Пазюк сенсорно-моторная алалия. С этим диагнозом, который полностью не вылечивается, дети не говорят и не понимают речь.

Баба Даша с семьей (фото: instagram.com/_baba_dasha)

"У нас сенсорно-моторная алалия. Некоторое время я просто не верила в этот диагноз, я не принимала, я всем говорила, что с моим ребенком все хорошо. Ребенок не реагирует, ты его зовешь, а он не реагирует. Он гудит, не тычет пальчиком, не говорит, что он хочет, на ровном месте он устраивает истерику, может зацикливаться на чем-то одном. Алалия и аутизм похожи, но это не аутизм", - рассказала бизнесвумен.

Даша говорит, они с сыном работают со специалистами. Сейчас у мальчика большой прогресс в лечении, в частности, недавно он впервые сказал слово "мама". Также звезда Сети отметила, что не будет опускать рук и сделает все возможное, чтобы у ее сына была полноценная жизнь.

Баба Даша с семьей (фото: instagram.com/_baba_dasha)