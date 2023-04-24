Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты Украины

Обнародовали рейтинг лучших украинских заведений высшего образования по индексу Гирша. Его составили на основе показателей цитируемости научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.

Какие университеты в Украине лучшие в 2023 году, и какие следует выбрать для поступления, рассказали на сайте Osvita .

Как выбирают лучшие вузы

Рейтинг составили по результатам проведения мониторинга вузов Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2023 года. При оценке учитывали количество публикаций научных статей от ВНЗ и их цитирование.

База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тысяч научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В эту базу также попадают публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.

В рейтинговой таблице украинские университеты размещены по индексу Гирша - количественному показателю, базирующемуся на числе научных публикаций и количеству их цитирований.

Десятка лучших вузов Украины

Согласно результатам рейтинга 2023 года, самый высокий индекс Гирша среди украинских учреждений высшего образования имеет Киевский национальный университет им. Шевченко. Он возглавил рейтинг лучших вузов.

Университет Шевченко уже не первый год входит в список лучших заведений Украины (фото: Википедия)

Второе место рейтинга занял Харьковский национальный университет им. Каразина. Интересно, что это заведение также является вторым старейшим университетом Украины (после ЛНУ им. И. Франко).

Харьковский Университет регулярно входит в список лучших вузов Украины (фото: Википедия)

Третье место занял Львовский национальный университет им. Франко. В этом году он поднялся на одну позицию. Это заведение ежегодно входит в десятку лучших вузов Украины по разным версиям и рейтингам.

ЛНУ в 2023 году, кроме этого рейтинга, вошел еще и в список лучших в Украине (фото: Википедия)

На четвёртом месте оказался Одесский национальный университет им. Мечникова. Здесь готовят специалистов в сфере образования, науки, искусства, экономики, права, предпринимательства и т.д. Учебный процесс в университете обеспечивают 3 института и 11 факультетов.

Одесский Национальный университет им. Мечникова (фото: Википедия)

На пятом месте рейтинга наиболее цитируемых образовательных учреждений разместился Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Стоит отметить, что это заведение регулярно входит в рейтинг лучших вузов Украины.

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" (фото: Википедия)

Шестое место рейтинга Scopus занял Черновицкий национальный университет им. Федьковича. Это заведение также периодически входит в список самых популярных университетов Украины.

Черновицкий Национальный университет им. Федьковича (фото: Википедия)

На седьмой позиции - Сумской государственный университет. Это заведение готовит специалистов по 55 специальностям.

Сумский государственный университет (фото: Википедия)

Восьмое место занял Национальный университет "Львовская политехника". В этом году это заведение также заняло шестое место в рейтинге по версии UniRank.

Национальный университет "Львовская политехника" (фото: Википедия)

На девятой строчке рейтинга оказался Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого. Он является одним из ведущих отечественных учреждений, которые готовят медицинских работников.

Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого (фото: Википедия)

Замыкает десятку рейтинга университетов по показателям SciVerse Scopus Прикарпатский национальный университет им. Стефаника. В рейтинге по версии UniRank этот университет тоже занял 10-е место.

Национальный университет Прикарпатья им. Стефаника (фото: pnu.edu.ua)

Рейтинг лучших вузов по версии Scopus

В рейтинге 204 позиции, делимся 30 первыми местами по версии Scopus. Информация актуальна по состоянию на 17 апреля. Последнюю позицию в рейтинге заняла Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского.

Тридцатка лучших вузов (скриншот)