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Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты Украины

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Понедельник 24 апреля 2023 17:19
Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты Украины Кто возглавил рейтинг лучших вузов Украины (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Обнародовали рейтинг лучших украинских заведений высшего образования по индексу Гирша. Его составили на основе показателей цитируемости научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.

Какие университеты в Украине лучшие в 2023 году, и какие следует выбрать для поступления, рассказали на сайте Osvita.

Как выбирают лучшие вузы

Рейтинг составили по результатам проведения мониторинга вузов Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2023 года. При оценке учитывали количество публикаций научных статей от ВНЗ и их цитирование.

База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тысяч научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В эту базу также попадают публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.

В рейтинговой таблице украинские университеты размещены по индексу Гирша - количественному показателю, базирующемуся на числе научных публикаций и количеству их цитирований.

Десятка лучших вузов Украины

Согласно результатам рейтинга 2023 года, самый высокий индекс Гирша среди украинских учреждений высшего образования имеет Киевский национальный университет им. Шевченко. Он возглавил рейтинг лучших вузов.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныУниверситет Шевченко уже не первый год входит в список лучших заведений Украины (фото: Википедия)

Второе место рейтинга занял Харьковский национальный университет им. Каразина. Интересно, что это заведение также является вторым старейшим университетом Украины (после ЛНУ им. И. Франко).

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныХарьковский Университет регулярно входит в список лучших вузов Украины (фото: Википедия)

Третье место занял Львовский национальный университет им. Франко. В этом году он поднялся на одну позицию. Это заведение ежегодно входит в десятку лучших вузов Украины по разным версиям и рейтингам.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныЛНУ в 2023 году, кроме этого рейтинга, вошел еще и в список лучших в Украине (фото: Википедия)

На четвёртом месте оказался Одесский национальный университет им. Мечникова. Здесь готовят специалистов в сфере образования, науки, искусства, экономики, права, предпринимательства и т.д. Учебный процесс в университете обеспечивают 3 института и 11 факультетов.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныОдесский Национальный университет им. Мечникова (фото: Википедия)

На пятом месте рейтинга наиболее цитируемых образовательных учреждений разместился Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского". Стоит отметить, что это заведение регулярно входит в рейтинг лучших вузов Украины.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныНациональный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" (фото: Википедия)

Шестое место рейтинга Scopus занял Черновицкий национальный университет им. Федьковича. Это заведение также периодически входит в список самых популярных университетов Украины.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныЧерновицкий Национальный университет им. Федьковича (фото: Википедия)

На седьмой позиции - Сумской государственный университет. Это заведение готовит специалистов по 55 специальностям.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныСумский государственный университет (фото: Википедия)

Восьмое место занял Национальный университет "Львовская политехника". В этом году это заведение также заняло шестое место в рейтинге по версии UniRank.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныНациональный университет "Львовская политехника" (фото: Википедия)

На девятой строчке рейтинга оказался Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого. Он является одним из ведущих отечественных учреждений, которые готовят медицинских работников.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныЛьвовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого (фото: Википедия)

Замыкает десятку рейтинга университетов по показателям SciVerse Scopus Прикарпатский национальный университет им. Стефаника. В рейтинге по версии UniRank этот университет тоже занял 10-е место.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныНациональный университет Прикарпатья им. Стефаника (фото: pnu.edu.ua)

Рейтинг лучших вузов по версии Scopus

В рейтинге 204 позиции, делимся 30 первыми местами по версии Scopus. Информация актуальна по состоянию на 17 апреля. Последнюю позицию в рейтинге заняла Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского.

Выпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныВыпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныВыпускникам на заметку. Названы лучшие университеты УкраиныТридцатка лучших вузов (скриншот)

Раньше мы делились рейтингом самых популярных вузов Украины по версии UniRank.

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