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Ветераны будут получать средства для занятий спортом: что известно

Пятница 03 января 2025 12:45
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Ветераны будут получать средства для занятий спортом: что известно Иллюстративное фото: ветераны будут получать средства для занятий спортом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С середины января участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны будут выделять средства для занятий спортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабинет министров планирует предоставлять 1,5 тысячи гривен участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны для занятий спортом. Средства будут предоставляться раз в квартал.

Постановление вступает в силу уже с 15 января. Для получения средств необходимо подать соответствующую заявку через "Дію".

Поддержка ветеранов

В Украине во время полномасштабной войны поддержка ветеранов является одним из приоритетных направлений государственной политики. Также активное участие в этом вопросе принимают общественные организации и волонтерские инициативы. Они помогают с трудоустройством, оказывают юридическую помощь, организуют образовательные программы и поддерживают бизнес-проекты ветеранов.

В частности, функционирует Министерство по делам ветеранов, которое координирует политику поддержки защитников и их семей. В середине декабря ведомство анонсировало запуск экспериментального проекта, предусматривающего ежеквартальные выплаты для ветеранов и ветеранок на занятия спортом.

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