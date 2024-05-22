6 ценных фарфоровых статуэток пытались незаконно отправить из Украины: фото

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской таможни в Facebook .

Что известно об инциденте

Фарфоровые статуэтки обнаружили в 5 посылках, которые отправил один и тот же человек. В декларации он указал, что за границу следовали "современные изделия". Однако таможенники во время контроля обнаружили, что фарфор не похож на современный, поэтому направили статуэтки в Национальный музей истории Украины, чтобы те определили, являются ли они ценными.

Экспертиза показала, что обнаруженные скульптуры обладают культурной и исторической ценностью. Все они изготовлены в разные годы XX века.

"Изготовлены они в советское время на украинских фарфоровых производствах, которых уже нет. В частности, скульптурки "Юный геолог" и "Одарка" - ранние и редкие работы, изготовленные по моделям Владислава Щербины, главного художника Киевского экспериментального керамико-художественного завода. Третья скульптурка этого же мастера - "Вдовицу я любил", - говорится в сообщении.

Фарфоровые статуэтки имеют культурную ценность (фото: Facebook/Киевская таможня)

Скульптурка "Олег Попов с петухом" изготовлена на том же заводе по модели мастера Ольги Рапай. Ее работы экспонируют во многих музеях Украины и мира.

Статуэтку "Солоха и дьяк" изготовили на Киевском заводе. Это была лимитированная серия специально для экспорта. Специалистам не удалось установить, кто автор этой работы.

Изделие "Мальчик на санках" является редкой статуэткой, изготовленной на Городницком фарфоровом заводе. Ее выпускали по модели ведущего скульптора Раисы Марчук.

Напомним, что закон Украины предусматривает, что ценные изделия можно вывозить за границу только при наличии специальных разрешительных документов. Отправитель не предоставил таможенникам таких разрешений, поэтому против него составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Все статуэтки изъяли, пока не будет решения суда.

Фарфоровые статуэтки имеют культурную ценность (фото: Facebook/Киевская таможня)