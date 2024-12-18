6 способов использовать водку в уборке

Водка - это не только алкогольный напиток, но и эффективное и экологичное средство для уборки в доме. Ее антисептические свойства позволяют бороться с бактериями, удалять запахи и очищать поверхности без вредных химикатов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как использовать этот простой продукт для поддержания чистоты и свежести в вашем доме.
Водка является отличным средством для мытья зеркал и окон, оставляя их блестящими без разводов. Просто смешайте ее с водой в пропорции 1:1 и перелейте раствор в бутылку с распылителем.
Распылите смесь на поверхность и вытрите бумажным полотенцем или микрофиброй. Водка быстро испаряется, не оставляя пятен и делает стекло кристально чистым.
Этот способ особенно подходит для тех, кто хочет избежать использования магазинной химии. К тому же добавив несколько капель эфирного масла, можно создать приятный аромат во время уборки.
Водка прекрасно справляется со многими видами пятен, в частности жировыми, чернильными и кофейными. Для этого нанесите небольшое количество водки непосредственно на пятно и оставьте на несколько минут. Затем промойте вещь теплой водой или постирайте в стиральной машине.
Благодаря спирту пятно растворяется, не повреждая структуру ткани. Этот способ также подходит для освежения одежды, которая долго лежала в шкафу. Помните, что перед использованием лучше проверить средство на незаметном участке ткани.
Плесень и грибок могут появиться в ванной комнате или на других влажных поверхностях. Водка - эффективное природное средство для их удаления. Залейте неразведенную водку в распылитель и нанесите на пораженные участки. Оставьте на 10-15 минут, а затем потрите щеткой или губкой.
Спирт не только удаляет плесень, но и предотвращает ее повторное появление благодаря своим антисептическим свойствам. Использование водки вместо агрессивной химии также безопаснее для вашего здоровья.
Водка известна своими свойствами нейтрализовать неприятные запахи. Для создания натурального освежителя воздуха смешайте водку с водой в пропорции 1:1 и добавьте несколько капель эфирного масла. Распылите раствор в комнате, на мебель или в автомобиле.
Спирт быстро испаряется, унося с собой неприятные ароматы, оставляя лишь свежесть. Водка также поможет избавиться от запаха табака или еды, который въелся в текстиль. Использование этого способа - отличная альтернатива дорогим магазинным освежителям.
Хромированные поверхности на кранах, смесителях и ручках дверей могут терять блеск из-за грязи и известкового налета. Водка поможет вернуть им первоначальный вид.
Просто нанесите немного спирта на мягкую ткань и протрите поверхность. После этого вытрите насухо - и вы увидите блестящий результат! Такой способ также подходит для очистки металлических элементов на кухне или в ванной комнате.
Кухонные поверхности, особенно деревянные доски, нуждаются в регулярной очистке и дезинфекции. Водка идеально подходит для этой цели благодаря своим антимикробным свойствам.
Просто нанесите немного спирта на доску или губку, протрите поверхность и промойте теплой водой. Это поможет избавиться от бактерий и запахов, например, рыбы или лука.
Водка также подходит для очистки лезвий блендеров, ножей и других кухонных инструментов. К тому же этот метод безопасен для продуктов и не оставляет химического запаха.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Apartment Therapy, Sante Plus.