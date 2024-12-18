6 способів використовувати горілку у прибиранні

Очищення дзеркал і скла

Горілка є чудовим засобом для миття дзеркал і вікон, залишаючи їх блискучими без розводів. Просто змішайте її з водою у пропорції 1:1 та перелийте розчин у пляшку з розпилювачем.

Розпиліть суміш на поверхню та витріть паперовим рушником або мікрофіброю. Горілка швидко випаровується, не залишаючи плям і робить скло кришталево чистим.

Цей спосіб особливо підходить для тих, хто хоче уникнути використання магазинної хімії. До того ж додавши кілька крапель ефірної олії, можна створити приємний аромат під час прибирання.

Видалення плям із тканин

Горілка чудово справляється з багатьма видами плям, зокрема жировими, чорнильними та кавовими. Для цього нанесіть невелику кількість горілки безпосередньо на пляму та залиште на кілька хвилин. Потім промийте річ теплою водою або виперіть у пральній машині.

Завдяки спирту пляма розчиняється, не пошкоджуючи структуру тканини. Цей спосіб також підходить для освіження одягу, що довго лежав у шафі. Пам’ятайте, що перед використанням краще перевірити засіб на непомітній ділянці тканини.

Боротьба з цвіллю та грибком

Цвіль та грибок можуть з'явитися у ванній кімнаті або на інших вологих поверхнях. Горілка - ефективний природний засіб для їх видалення. Залийте нерозведену горілку в розпилювач і нанесіть на уражені ділянки. Залиште на 10-15 хвилин, а потім потріть щіткою або губкою.

Спирт не тільки видаляє цвіль, але й запобігає її повторній появі завдяки своїм антисептичним властивостям. Використання горілки замість агресивної хімії також безпечніше для вашого здоров'я.

Розчин на основі горілки чудово впорається за багатьма проблемами (фото: Freepik.com)

Освіження повітря та видалення запахів

Горілка відома своїми властивостями нейтралізувати неприємні запахи. Для створення натурального освіжувача повітря змішайте горілку з водою у пропорції 1:1 та додайте кілька крапель ефірної олії. Розпиліть розчин у кімнаті, на меблі або в автомобілі.

Спирт швидко випаровується, забираючи із собою неприємні аромати, залишаючи лише свіжість. Горілка також допоможе позбутися запаху тютюну чи їжі, що в'ївся в текстиль. Використання цього способу - чудова альтернатива дорогим магазинним освіжувачам.

Полірування хромованих поверхонь

Хромовані поверхні на кранах, змішувачах та ручках дверей можуть втрачати блиск через бруд і вапняний наліт. Горілка допоможе повернути їм первісний вигляд.

Просто нанесіть трохи спирту на м’яку тканину та протріть поверхню. Після цього витріть насухо - і ви побачите блискучий результат! Такий спосіб також підходить для очищення металевих елементів на кухні чи у ванній кімнаті.

Дезінфекція кухонних приладів і дощок

Кухонні поверхні, особливо дерев'яні дошки, потребують регулярного очищення та дезінфекції. Горілка ідеально підходить для цієї мети завдяки своїм антимікробним властивостям.

Просто нанесіть трохи спирту на дошку або губку, протріть поверхню та промийте теплою водою. Це допоможе позбутися бактерій і запахів, наприклад, риби чи цибулі.

Горілка також підходить для очищення лез блендерів, ножів та інших кухонних інструментів. До того ж цей метод безпечний для продуктів і не залишає хімічного запаху.