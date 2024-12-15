Как правильно убирать на кухне: что делать ежедневно, еженедельно и раз в месяц
Кухня - это сердце каждого дома, и ее чистота напрямую влияет на наше здоровье, настроение и комфорт. Четкий план с задачами на каждый день, неделю и месяц поможет организовать процесс максимально эффективно.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как осуществлять регулярную уборку на кухне, которая не только облегчает сохранение порядка, но и создает уютную атмосферу.
Ежедневная уборка
Ежедневные задачи на кухне помогают сохранить ее аккуратный вид и чистоту. Даже небольшой хаос может быстро перерасти в проблему, поэтому важно регулярно выполнять простые действия:
- Мойте посуду сразу после использования. Загрязненная посуда накапливается, занимает место и создает впечатление беспорядка.
- Протирайте столешницы и плиту после каждого приготовления пищи. Это позволяет избежать стойких пятен и жировых загрязнений.
- Чистите раковину в конце дня. Удаляйте остатки пищи и протирайте поверхность мыльным раствором.
- Выносите мусор каждый вечер. Это помогает предотвратить появление неприятного запаха.
- Протирайте пол в случае загрязнений. Даже небольшие разлитые жидкости или крошки могут создавать дискомфорт.
- Меняйте кухонные полотенца раз в 1-2 дня. Влажные ткани являются идеальной средой для размножения бактерий.
- Раскладывайте все предметы на свои места. Это экономит время и сохраняет порядок.
- Очищайте губки для мытья посуды. Регулярное промывание позволяет избежать неприятных запахов.
Ежедневная уборка - это необходимое кухонное дело (фото: Freepik.com)
Еженедельная уборка: более глубокая очистка кухни
Раз в неделю стоит уделить время более тщательной очистке кухни, которая охватывает зоны, не требующие ежедневного внимания. Это поможет избежать накопления грязи и жиров, которые трудно удалять.
- Протирайте фасады шкафчиков и вытяжки. Эти поверхности накапливают жир и пыль, поэтому нуждаются в очистке.
- Чистите холодильник. Удаляйте продукты с истекшим сроком годности и протирайте полки.
- Очищайте микроволновую печь. Удаляйте остатки пищи с внутренних поверхностей, используя мягкое средство.
- Чистите ручки дверцы и выключатели. Это места, где собирается больше всего бактерий и загрязнений.
- Мойте пол тщательно. Используйте дезинфицирующее средство для лучшего результата.
- Организовывайте шкафчики. Разложите продукты и приправы, чтобы они были удобными в использовании.
- Чистите мелкую бытовую технику. Кофеварка, блендер или чайник также нуждаются в уходе.
- Мойте ведро для мусора. Это позволяет избежать неприятных запахов и бактерий.
Еженедельные и ежемесячные уборки - нелегкий, но необходимый процесс (фото: Freepik.com)
Ежемесячная уборка: генеральная очистка кухни
Ежемесячная уборка включает задачи, которые требуют больше времени и усилий, но значительно улучшают состояние кухни. Это идеальное время для очистки труднодоступных мест и обновления организации пространства.
- Размораживайте и мойте морозильную камеру. Удаляйте лед и протирайте внутреннюю поверхность от пятен.
- Чистите вытяжку и фильтры. Это обеспечивает эффективную работу вытяжки и уменьшает запахи.
- Мойте духовку и плиту. Удаляйте пригоревший жир с помощью специальных средств.
- Протирайте стены и фартук. Эти зоны накапливают жир и пятна от приготовления пищи.
- Проверяйте и мойте контейнеры для еды. Поврежденные контейнеры заменяйте на новые.
- Тщательно организовывайте шкафчики. Удаляйте старые или испорченные продукты.
- Мойте окна и занавески. Это добавляет свежести и чистоты кухне.
- Дезинфицируйте все часто используемые поверхности. Ручки, выключатели и кнопки бытовой техники должны быть безопасными для использования.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Apartment Therapy, Sante Plus.