6 способов использовать водку в уборке
Водка - это не только алкогольный напиток, но и эффективное и экологичное средство для уборки в доме. Ее антисептические свойства позволяют бороться с бактериями, удалять запахи и очищать поверхности без вредных химикатов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как использовать этот простой продукт для поддержания чистоты и свежести в вашем доме.
Очистка зеркал и стекол
Водка является отличным средством для мытья зеркал и окон, оставляя их блестящими без разводов. Просто смешайте ее с водой в пропорции 1:1 и перелейте раствор в бутылку с распылителем.
Распылите смесь на поверхность и вытрите бумажным полотенцем или микрофиброй. Водка быстро испаряется, не оставляя пятен и делает стекло кристально чистым.
Этот способ особенно подходит для тех, кто хочет избежать использования магазинной химии. К тому же добавив несколько капель эфирного масла, можно создать приятный аромат во время уборки.
Удаление пятен с тканей
Водка прекрасно справляется со многими видами пятен, в частности жировыми, чернильными и кофейными. Для этого нанесите небольшое количество водки непосредственно на пятно и оставьте на несколько минут. Затем промойте вещь теплой водой или постирайте в стиральной машине.
Благодаря спирту пятно растворяется, не повреждая структуру ткани. Этот способ также подходит для освежения одежды, которая долго лежала в шкафу. Помните, что перед использованием лучше проверить средство на незаметном участке ткани.
Борьба с плесенью и грибком
Плесень и грибок могут появиться в ванной комнате или на других влажных поверхностях. Водка - эффективное природное средство для их удаления. Залейте неразведенную водку в распылитель и нанесите на пораженные участки. Оставьте на 10-15 минут, а затем потрите щеткой или губкой.
Спирт не только удаляет плесень, но и предотвращает ее повторное появление благодаря своим антисептическим свойствам. Использование водки вместо агрессивной химии также безопаснее для вашего здоровья.
Раствор на основе водки прекрасно справится со многими проблемами (фото: Freepik.com)
Освежение воздуха и удаление запахов
Водка известна своими свойствами нейтрализовать неприятные запахи. Для создания натурального освежителя воздуха смешайте водку с водой в пропорции 1:1 и добавьте несколько капель эфирного масла. Распылите раствор в комнате, на мебель или в автомобиле.
Спирт быстро испаряется, унося с собой неприятные ароматы, оставляя лишь свежесть. Водка также поможет избавиться от запаха табака или еды, который въелся в текстиль. Использование этого способа - отличная альтернатива дорогим магазинным освежителям.
Полировка хромированных поверхностей
Хромированные поверхности на кранах, смесителях и ручках дверей могут терять блеск из-за грязи и известкового налета. Водка поможет вернуть им первоначальный вид.
Просто нанесите немного спирта на мягкую ткань и протрите поверхность. После этого вытрите насухо - и вы увидите блестящий результат! Такой способ также подходит для очистки металлических элементов на кухне или в ванной комнате.
Дезинфекция кухонных приборов и досок
Кухонные поверхности, особенно деревянные доски, нуждаются в регулярной очистке и дезинфекции. Водка идеально подходит для этой цели благодаря своим антимикробным свойствам.
Просто нанесите немного спирта на доску или губку, протрите поверхность и промойте теплой водой. Это поможет избавиться от бактерий и запахов, например, рыбы или лука.
Водка также подходит для очистки лезвий блендеров, ножей и других кухонных инструментов. К тому же этот метод безопасен для продуктов и не оставляет химического запаха.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Lifehacker, Apartment Therapy, Sante Plus.