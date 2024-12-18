6 способов использовать водку в уборке

Водка - это не только алкогольный напиток, но и эффективное и экологичное средство для уборки в доме. Ее антисептические свойства позволяют бороться с бактериями, удалять запахи и очищать поверхности без вредных химикатов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как использовать этот простой продукт для поддержания чистоты и свежести в вашем доме.

Очистка зеркал и стекол

Водка является отличным средством для мытья зеркал и окон, оставляя их блестящими без разводов. Просто смешайте ее с водой в пропорции 1:1 и перелейте раствор в бутылку с распылителем.

Распылите смесь на поверхность и вытрите бумажным полотенцем или микрофиброй. Водка быстро испаряется, не оставляя пятен и делает стекло кристально чистым.

Этот способ особенно подходит для тех, кто хочет избежать использования магазинной химии. К тому же добавив несколько капель эфирного масла, можно создать приятный аромат во время уборки.

Удаление пятен с тканей

Водка прекрасно справляется со многими видами пятен, в частности жировыми, чернильными и кофейными. Для этого нанесите небольшое количество водки непосредственно на пятно и оставьте на несколько минут. Затем промойте вещь теплой водой или постирайте в стиральной машине.

Благодаря спирту пятно растворяется, не повреждая структуру ткани. Этот способ также подходит для освежения одежды, которая долго лежала в шкафу. Помните, что перед использованием лучше проверить средство на незаметном участке ткани.

Борьба с плесенью и грибком

Плесень и грибок могут появиться в ванной комнате или на других влажных поверхностях. Водка - эффективное природное средство для их удаления. Залейте неразведенную водку в распылитель и нанесите на пораженные участки. Оставьте на 10-15 минут, а затем потрите щеткой или губкой.

Спирт не только удаляет плесень, но и предотвращает ее повторное появление благодаря своим антисептическим свойствам. Использование водки вместо агрессивной химии также безопаснее для вашего здоровья.

Раствор на основе водки прекрасно справится со многими проблемами (фото: Freepik.com)

Освежение воздуха и удаление запахов

Водка известна своими свойствами нейтрализовать неприятные запахи. Для создания натурального освежителя воздуха смешайте водку с водой в пропорции 1:1 и добавьте несколько капель эфирного масла. Распылите раствор в комнате, на мебель или в автомобиле.

Спирт быстро испаряется, унося с собой неприятные ароматы, оставляя лишь свежесть. Водка также поможет избавиться от запаха табака или еды, который въелся в текстиль. Использование этого способа - отличная альтернатива дорогим магазинным освежителям.

Полировка хромированных поверхностей

Хромированные поверхности на кранах, смесителях и ручках дверей могут терять блеск из-за грязи и известкового налета. Водка поможет вернуть им первоначальный вид.

Просто нанесите немного спирта на мягкую ткань и протрите поверхность. После этого вытрите насухо - и вы увидите блестящий результат! Такой способ также подходит для очистки металлических элементов на кухне или в ванной комнате.

Дезинфекция кухонных приборов и досок

Кухонные поверхности, особенно деревянные доски, нуждаются в регулярной очистке и дезинфекции. Водка идеально подходит для этой цели благодаря своим антимикробным свойствам.

Просто нанесите немного спирта на доску или губку, протрите поверхность и промойте теплой водой. Это поможет избавиться от бактерий и запахов, например, рыбы или лука.

Водка также подходит для очистки лезвий блендеров, ножей и других кухонных инструментов. К тому же этот метод безопасен для продуктов и не оставляет химического запаха.