6 способов избавиться от хронической головной боли без медикаментов

Вода

Употребление достаточного количества воды может помочь предотвратить головные боли или уменьшить их тяжесть. Обезвоживание может являться основной причиной головных болей. Как отмечает исследование в журнале AntioxidantsTrusted Source, даже незначительное обезвоживание может ухудшить самочувствие человека.

Вместе с этим, исследование, опубликованное в Journal of Evaluation in Clinical PracticeTrusted Source, отмечает, что питьевая вода не уменьшает продолжительность головной боли у людей, но улучшает самочувствие.

Холодный компресс

Прикладывание пакет со льдом или другого холодного предмета к голове или шее может помочь сузить кровеносные сосуды и уменьшить воспаление в этой области. Это может временно облегчить головную боль.

Исследование Hawai'i Journal of Medicine & Public Health Trusted Source показало, что прикладывание компрессов со льдом к шее в течение 30 минут значительно уменьшает боль у людей с мигренью.

Травяной чай

Травяной чай может быть полезным способом добавить воду в рацион, одновременно наслаждаясь преимуществами других природных соединений.

Исследование 2013 года Trusted Source показало, что имбирный порошок уменьшает мигрень. Простой чай из теплой воды и имбирного порошка может помочь справиться с симптомами. Другие потенциально успокаивающие чаи включают такие травы, как мята перечная, ромашка и лаванда.

Проверьте пищевую непереносимость

Иногда пищевая непереносимость может служить основной причиной таких симптомов, как головная боль.

Если головная боль появляется после еды, людям может быть полезно вести пищевой журнал с записью всего, что они едят каждый день. Это может позволить им определить и избежать любых продуктов, которые могут вызвать головную боль.

Массаж головы

Массаж определенных точек давления может помочь снять напряжение в голове и уменьшить головную боль. Многие делают это инстинктивно, например, потирая затылок или зажимая верхнюю часть носа, когда испытывают стресс.

Многие считают, что массаж висков, челюсти или шеи может помочь снять напряжение и уменьшить головную боль напряжения, возникающую из-за чрезмерного стресса.

Также можно массажировать между бровями и обеих возле висков. Массаж шеи у основания черепа также может помочь снять напряжение.

Витамин Е

В обзоре витаминных добавок Trusted Source 2015 указано, что витамин Е может облегчить головную боль и симптомы мигрени вследствие менструальной головной боли с низким риском побочных эффектов.

Витамин Е может помочь поддерживать гормональный баланс, чтобы предотвратить симптомы во время критических дней. Однако это исследование требует более масштабных испытаний.