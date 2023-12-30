6 способів позбутись хронічного головного болю без медикаментів

Вода

Вживання достатньої кількості води може допомогти запобігти головним болям або зменшити їхню тяжкість. Зневоднення може бути основною причиною головних болів. Як зазначає дослідження в журналі AntioxidantsTrusted Source, навіть незначне зневоднення може погіршити самопочуття.

Натомість дослідження, опубліковане в Journal of Evaluation in Clinical PracticeTrusted Source, зазначає, що питна вода не зменшує тривалість головного болю у людей, але покращує самопочуття.

Холодний компрес

Прикладення пакета з льодом або іншого холодного предмета до голови чи шиї може допомогти звузити кровоносні судини та зменшити запалення в цій області. Це може тимчасово полегшити головний біль.

Дослідження в Hawai’i Journal of Medicine & Public Health Trusted Source показало, що прикладання компресів з льодом до шиї протягом 30 хвилин значно зменшує біль у людей з мігренню.

Трав'яний чай

Трав'яний чай може бути корисним способом додати воду до раціону, одночасно насолоджуючись перевагами інших природних сполук.

Дослідження 2013 року Trusted Source показало, що імбирний порошок зменшення мігрені. Простий чай з теплої води та імбирного порошку може допомогти впоратися з симптомами. Інші потенційно заспокійливі чаї включають такі трави, як м’ята перцева, ромашка та лаванда.

Перевірите харчову непереносимість

Іноді харчова непереносимість може бути основною причиною таких симптомів, як головний біль.

Якщо головний біль з’являється після їжі, людям може бути корисно вести харчовий журнал із записом усього, що вони їдять щодня. Це може дозволити їм визначити та уникнути будь-яких продуктів, які можуть викликати головний біль.

Масаж голови

Масаж певних точок тиску може допомогти зняти напругу в голові та зменшити головний біль. Багато людей роблять це інстинктивно, наприклад, потираючи потилицю або затискаючи верхню частину носа, коли відчувають стрес.

Багато людей вважають, що масаж скронь, щелепи або шиї може допомогти зняти напругу та зменшити головний біль напруги, який виникає через надмірний стрес.

Також можна масажувати біля основи і біля перенісся. Масаж шиї біля основи черепа також може допомогти зняти напругу.

Вітамін Е

В огляді вітамінних добавок Trusted Source 2015 року зазначено, що вітамін Е може полегшити головний біль і симптоми мігрені внаслідок менструального головного болю з низьким ризиком побічних ефектів.

Вітамін Е може допомогти підтримувати гормональний баланс, щоб запобігти симптомам під час критичних днів. Однак це дослідження вимагає більш масштабних випробувань.