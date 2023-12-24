Врач предостерегла от опасных порошков. Вот как стирать детские вещи, чтобы не возникала аллергия

Аллергия у детей может возникать из-за реакции на некоторые компоненты стирального порошка. Именно поэтому нужно тщательно выбирать средство и соблюдать определенную технологию стирки.

О том, какими порошками нельзя стирать детскую одежду и как выбрать безопасные средства, эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала аллерголог Ольга Тарнавская.

Какие компоненты вызывают аллергическую реакцию и как ее избежать

"К сожалению, большинство продуктов бытовой химии не отвечают мировым экологическим стандартам. Большинство стран продолжает производство порошков с фосфатами, которые, смягчая воду, усиливают эффект средства. Но эти вещества опасны для детей и взрослых", - объясняет врач.

Аллергия может быть вызвана следующими компонентами:

красителями, тензидами (ПАВами)

отдушками, энзимами, оптическими отбеливателями

"Качественные, гипоаллергенные порошки не должны иметь в своем составе ни одного из вышеупомянутых компонентов. Безопасные порошки удаляют загрязнение хуже обычных недорогих аналогов, но из двух зол лучше выбрать меньше", - советует Тарнавская.

Вещи малыша нельзя стирать вместе с одеждой или постельным бельем взрослых. Потому что вещи взрослых могут содержать вредные частицы и микроорганизмы, контакты с которыми нежелательны для детской одежды. Даже корзина для грязного белья должна быть отдельной.

"Если вы стираете вещи вручную, их необходимо тщательно полоскать. Важно, чтобы на ткани не осталось моющего средства. Если в стиральной машинке - нужно выбирать режим стирки с двойным полосканием", - говорит врач.

Когда может возникать реакция на компоненты порошка

Аллергическая реакция на стиральный порошок может возникать при:

при непосредственном контакте при ручной стирке

при некачественном полоскании

при вдыхании частиц во время засыпания в кюветку стиральной машинки (поэтому лучше использовать не порошкообразные, а жидкие средства)

при неправильном хранении бытовой химии - в открытой упаковке

Как проявляется аллергия на порошок:

покраснение, зуд кожи

появление сыпи-кропивницы

поражение кожи по типу экземы - долгоживущие участки покраснения

шелушение - редко

появление кашля, чихания, слезотечения при попадании частиц порошка на слизистые носа, глаз

удушье, бронхоспазм

отек Квинке - редко

Детские вещи нужно стирать отдельно от одежды взрослых (фото: Freepik)

Как правильно выбрать и использовать стиральный порошок аллергику

При выборе порошка нужно учесть следующие нюансы:

обратите внимание на отсутствие фосфатов и ароматизаторов

цена не является гарантией качества - опасная продукция часто стоит довольно недешево

бесфосфатные и гипоаллергенные порошки представляют в основном зарубежные бренды, но есть и отечественные производители

при использовании любого порошка не превышайте рекомендованную дозировку

образование большого количества пены при стирке говорит о низком качестве продукта

в стиральном порошке не должно быть слипшихся гранул

во время стирки детских вещей используйте дополнительное полоскание

хорошо высушивайте и проветривайте белье, в идеале выдерживайте его на свежем воздухе

если белье сушится в помещении, обеспечьте сквозное проветривание

Чтобы подобрать подходящее средство для стирки, которое соответствует всем стандартам, необходимо помнить несколько аспектов:

недопустимо содержание хлора, ПАВ и различных фосфатов

желательно, чтобы на упаковке была надпись "гипоаллергенно", а также отметка о том, с какого возраста средство можно использовать

он должен быстро растворяться в воде и хорошо вымываться из ткани

не забывать проверить срок годности

детские моющие и косметические средства обязательно должны иметь сертификаты качества

Можно ли использовать отбеливатели, ароматизаторы и пятновыводители

"Пока ребенок еще маленький, его белье лучше стирать без отбеливателей, ароматизаторов или кондиционеров, ведь они основываются на химических веществах, способных вызвать сильную аллергию", - объясняет врач.

Отбеливатели лучше исключить, по крайней мере, пока малышу не исполнится полгода. К этому времени кожа слишком чувствительна, а это средство может вызвать раздражение, если оно не на основе перекиси водорода. Его называют еще "кислородным отбеливателем". Именно его можно и даже нужно использовать, поскольку кроме очистки оно выполняет также дезинфицирующую функцию.

Ароматизаторы - стоит помнить, что лучше стирать тем, что не имеет особого запаха. Безопасны только такие натуральные добавки, как экстракты трав. Они не только не повредят, но и будут полезны малышу. Хотя и здесь возможно исключение, поскольку некоторые дети больше подвержены аллергии, а другие - меньше.

Кондиционеры - абсолютно безопасно, но только в том случае, если вы возьмете специальное детское средство. Инструкция подскажет, можно ли применять его с рождения ребенка или предназначено для старших деток. С кондиционером вещи будут более мягкими, их легче гладить и хорошее состояние ткани сохранится длительное время.

Пятновыводители производятся с учетом энзимов. Оптимально наливать их именно на самое пятно, хотя есть и добавляющие прямо в машинку. С ними можно стирать любым порошком и применять их к разным тканям.

"Также "детский" уничтожитель пятен не содержит хлора и красителей, а значит, не повредит коже малыша. Уверена, мамочки знают, что его лучше использовать при низкой температуре", - отмечает Тарнавская.

Мыло-выведение пятен используется во время ручной стирки. На упаковке такого средства должно быть указано, что оно предназначено именно для одежды малышей.