6 способов, которые позволяют оставаться продуктивным в холодный период

Больше света

Попытайтесь просыпаться немного раньше, чтобы получить больше солнечного света. Утренняя прогулка и свежий воздух могут подарить дополнительную энергию. Или используйте яркий искусственный свет утром, он будет давать сигнал внутренним часам, что самое время становиться бодрым.

Планируйте свой день

Распорядок дня полезен для всех, особенно для тех, кто реагирует на сезонные смены настроения. Прислушайтесь к своим биоритмам, чтобы планировать самые важные задачи в самые продуктивные часы. Используйте приложения, чтобы обеспечить достаточный отдых и не пропустить важные события.

Как повысить производительность (фото: Freepik)

Ищите положительные стороны холодов

Сосредоточьтесь на новых возможностях, которые могут принести холодное время. Вместо того, чтобы скучать по лету, откройте для себя новые хобби и увлечения, которые доставят вам радость и удовольствие.

Просмотрите свои цели

Составьте список тех целей, которые вы хотите достичь к концу года. Оцените свои силы и ресурсы, чтобы сосредоточиться только на тех, кто вдохновляет вас больше всего и вы сможете реально осилить их и дойти до цели.

Найдите время для удовольствия

Не забывайте о заботе о себе. Независимо от того, это просмотр любимого фильма, или время, проведенное с друзьями по настольным играм - позвольте себе наслаждаться.

Выбирайте более спокойный ритм жизни

Не сравнивайте себя с другими, поскольку каждый человек реагирует на сезонные перемены по-своему. Если вам нужно больше времени, чем обычно, на решение дел, позвольте это себе без тревоги и самообвинений.