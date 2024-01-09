6 способів, які дозволяють залишатися продуктивним в холодний період

Більше світла

Спробуйте прокидатися трохи раніше, щоб отримати більше сонячного світла. Ранкові прогулянки та свіже повітря можуть подарувати додаткову енергію. Або використовуйте яскраве штучне світло зранку, воно буде давати сигнал внутрішньому годиннику, що саме час ставати бадьорим.

Плануйте свій день

Розпорядок дня є корисним для всіх, особливо для тих, хто реагує на сезонні зміни настрою. Прислухайтеся до своїх біоритмів, щоб планувати найважливіші завдання у найпродуктивніші години. Використовуйте додатки, щоб забезпечити собі достатній відпочинок та не пропустити важливих подій.

Як підвищити продуктивність (фото: Freepik)

Шукайте позитивні сторони холодів

Зосередьтеся на нових можливостях, які можуть принести холодна пора. Замість того, щоб сумувати за літом, відкрийте для себе нові хобі та захоплення, які принесуть вам радість та задоволення.

Перегляньте свої цілі

Складіть список тих цілей, які ви хочете досягти до кінця року. Оцініть свої сили та ресурси, щоб зосередитися лише на тих, які надихають вас найбільше і ви зможете реально їх подужати та дійти до мети.

Знайдіть час для задоволення

Не забувайте про турботу про себе. Незалежно від того, чи це перегляд улюбленого фільму, чи час, проведений з друзями за настільними іграми - дозвольте собі насолоджуватися.

Вибирайте більш спокійний ритм життя

Не порівнюйте себе з іншими, оскільки кожна людина реагує на сезонні зміни по-своєму. Якщо зараз вам потрібно більше часу, ніж зазвичай, на вирішення справ, дозвольте це собі без тривоги та самозвинувачень.