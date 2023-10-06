6 способов, которые помогут иметь сияющую улыбку на долгие годы

Иногда даже визиты к стоматологу и тщательная чистка зубов не помогают получить белоснежную улыбку. Этому могут мешать различные факторы, которых многие избегают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинское сообщество "Zdorovishi razom" в Instagram .

Как правильно ухаживать за полостью рта

Выбирайте пасту с фтором

Выбирая пасту с фтором, вы одновременно дарите пользу своим зубам, поскольку фтор защищает зубы от кариеса и укрепляет эмаль.

Используйте зубную нить

Зубная нить удаляет остатки пищи между щелями, с которыми простая щетка справиться не способна. Регулярно пользуйтесь нитью, чтобы остановить накопление налета в щелях и предотвратить воспаление десен.

Попробуйте ополаскиватель для рта

Многие считают, что ополаскиватель - это не действенно. На самом же деле ополаскиватель оказывает противовоспалительное действие, очищает полость в труднодоступных местах, дополнительно минерализует зубы.

Посещайте стоматолога дважды в год

Стоматолог может не только вылечить кариес или провести профессиональную чистку, он также видит потенциальные угрозы и дает необходимые рекомендации во избежание их в будущем.

Выбирайте здоровую пищу

Сладкая и кислая пища может вызвать кариес, поэтому ее следует употреблять в умеренном количестве.

Такие советы помогут сэкономить на стоматологических услугах.

Что вредит зубам

Чипсы, сухарики и хлопья

Такие продукты оказывают негативное влияние на состояние зубов. Эта еда способна прилипать к их поверхности. После ее употребления следует тщательно чистить зубы.

Соки, фреши и сладкие напитки

Большое количество содержащегося в них сахара разрушает зубную эмаль.

Подсолнечное семя

Сам продукт не вреден, но привычка клацать скорлупки зубами принесет только вред. Стирается эмаль, даже можно повредить зубы.

Кофе и чай

Если их употреблять слишком горячими или холодными, это может повлиять на чувствительность зубов и цвет. Кофе не повредит тем, у кого здоровы чистые зубы.