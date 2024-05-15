6 ситуаций в жизни, когда не нужно говорить слово "извини"

В слове "извини" есть огромная сила. Все бывали в ситуациях, когда говорили это слово, но в нем не было необходимости, а делали это по привычке. Поэтому следует знать, за какие ситуации не нужно извиняться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Когда выражаете свои истинные чувства

Эмоции - фундаментальная часть нашего человеческого опыта. Они формируют наши взаимодействия.

Иногда люди извиняются за то, что разозлились или скучали.

Но важно знать, что это ваши чувства, и вы имеете полное право их выражать.

Когда вы говорите "извините" за то, что выразили свои истинные чувства, вы, по сути, извиняетесь за то, что вы такие какие есть. И это то, за что никогда не нужно чувствовать необходимость извиниться.

Если не виноваты

Это может показаться базовым советом, но вы удивитесь, как часто все извиняются за то, что произошло не по их вине. Например, это задержка из-за пробок.

Это почти стало рефлексом, который используется для облегчения неудобных ситуаций или передачи сострадания. Однако это также может со временем снизить вашу уверенность в себе.

Есть другие способы выразить чувства, не беря на себя груз чего-то, что было вне вашего контроля.

При установлении границ

Границы имеют решающее значение для поддержания здоровых отношений. Они гарантируют, что ваши потребности будут удовлетворены, а вы будете чувствовать себя в безопасности и уважении.

Извинения за установление границ - это все равно, что извинения за заботу о себе. Это то, о чем вы никогда не должны жалеть.

Личный выбор

Каждый день все принимают бесчисленное количество решений, формирующих жизнь. От того, что мы едим на завтрак, до роста карьеры.

Но иногда наши решения могут не совпадать с ожиданиями других, и тогда появляется ненужное "извините".

Независимо от того, решили ли вы остаться дома в пятницу вечером вместо того, чтобы пойти с друзьями, или выбрали карьеру, которую не одобряет ваша семья, ваш выбор - личный.

Время в одиночестве

Время в одиночестве важно для отдыха, творчества и обновления сил.

Вы не будете асоциальными или грубыми, уделяя время себе. Вы просто уважаете свои потребности и благополучие. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете необходимость отступить и подзарядиться, сделайте это без всяких извинений.

Когда просто есть собой

Это самая важная ситуация, когда вы никогда не должны говорить "извините", когда вы просто остаетесь собой.

В мире, исполненном ожиданий и давления, которое требует от нас отвечать, легко извиниться за свои прихоти, страсти, внешность или даже мечты.

Вы уникальны, и это то, за что следует радоваться, а не извиняться.