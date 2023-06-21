10 фильмов, которые можно скачать и смотреть даже в укрытии

Функция "Загрузка" сейчас актуальна как никогда. Ведь она позволяет просматривать любимое кино, где бы вы ни были: в укрытии, на пробежке, во время поездки или дома, когда исчезает свет.

Поэтому Styler совместно с медиасервисом MEGOGO собрали вам фильмы, которые можно скачать на телефон или планшет и смотреть без интернета.

После окончания Второй мировой войны Италия находится в развалинах. Сын фермера возвращается домой и решает, что не хочет идти по пути родителей. Ему приходит идея открыть бизнес по конструированию тракторов. Но это только начало пути, ведь его главная мечта - создать свой собственный суперкар. Узнайте историю Ферруччо Ламборгини, который основал один из крупнейших автомобильных брендов в мире.

Скромные стажеры получают работу в секретной фирме Лондона. Пол с Софи сразу подружились с коллективом и своим необычным боссом Хамфри Уэллсом. Одной из первых задач становятся поиски самой мощной и желанной вещи в мире - "Магічних дверей". Однако они даже не подозревают, что поручение Уэллса связано со стремлением разрушить всю организацию…

Харизматичный и уверенный в себе вор наконец-то выбирается из тюрьмы, чтобы найти пропавшую реликвию и вернуться к прошлой жизни. Однако история принимает опасный поворот: герой узнает, что друг, которому он доверил жизнь своему ребенку, оказывается обычным изменником. Удастся ли мужчине вернуть самое ценное - доверие собственной дочери?

Прошло более десяти лет после решения Джейка Салли остаться со своей любимой Нейтири и защищать народ Нави от нападений людей с Земли. Став настоящим предводителем, он делает все, чтобы выжить и обезопасить своих детей. Итак, когда приходят захватчики, Джейк полностью готов к битве, которая определит будущее всей Пандоры.

Джордан Белфорт по совету своей жены находит новое место работы - организация, занимающаяся продажей мелких акций. Благодаря своему таланту и обаянию он становится главным менеджером в офисе. Успех и новые знакомства вдохновляют героя на открытие своей фирмы. В перерыве между работой, Джордан ведет разгульный образ жизни и кичится своим состоянием. Но мужчина даже не подозревает, что скоро на своем пороге встретит ФБР.

Виктор Наворский прилетает в аэропорт имени Кеннеди, где с ним случается досадная неприятность. В его родной стране Кракожии произошли политические изменения и виза Виктора аннулировалась еще в процессе полета. Он не может пройти паспортный контроль, но и вернуться назад тоже не может - все рейсы в его страну были отменены. Но аэропорт сам по себе целая страна, где есть множество возможностей для самореализации.

Ловелас Валентин проводит все свое время по развлечениям с разными женщинами. Но все меняется, когда одна из многочисленных любовниц оставляет ему ребенка и бесследно исчезает. Вместе с маленькой Мэгги мужчина отправляется на поиски беглой матери. За следующие шесть лет он успел устроиться на работу каскадером, объездить полмира и наладить отношения со своей дочерью. Но накануне дня рождения девочки, их ждал настоящий сюрприз.

Бекки всегда любила альпинизм, но после смерти мужчины девушка больше не занимается экстремальным хобби. Но однажды подруга предлагает ей опасную авантюру. План состоит в том, чтобы подняться на 600-метровую радиобашню. Героиня соглашается и хочет развеять прах мужчины на высоте. Но наверху все идет не по плану и экстремалки остаются оторванными от окружающего мира, без связи и воды.

Медвежонок Паддингтон находит себе новую семью, где чувствует невероятную поддержку и любовь. Чтобы не потерять их доверие, герой решает устроиться на работу и заработать немного деньжат на подарок своей тетушке Люсе. Но он даже не представляет, как сложно будет получить выбранную для подарка книгу.

На отдаленном острове Инишрин, где идет гражданская война, живут около сотни человек. Свободное время они проводят за выпивкой в баре, играют на музыкальных инструментах и говорят абсолютно обо всем на свете. Но скрипачу Колму надоели эти пустые разговоры - и он разрывает какие-либо связи со своим другом. Падрейк отчаянно пытается помириться, но даже не подозревает, к каким потрясающим последствиям это приведет.

Как скачать фильмы из MEGOGO

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