Аппетитный пирог с яйцом и печенью: рецепт сытной несладкой выпечки
Эта несладкая выпечка обязательно понравится тем, кто хочет приготовить питательное блюдо с мясом необычным методом. К тому же если вы еще не съели крашанки после Пасхи, это отличный вариант, как приготовить с ними вкусный пирог к ужину.
О том, как готовить пирог с яйцом и печенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.
Что нужно для пирога с печенью и яйцом
Для того чтобы приготовить такую аппетитную и сытную выпечку, нужны следующие ингредиенты:
- Куриная печень - 650 г
- Мука - 120 г
- Вареные вкрутую яйца - 4 шт.
- Яйцо сырое - 1 шт.
- Сметана - 150 г
- Лук - 1 шт.
- Крахмал - 1 ч. л.
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- Специи - по вкусу
- Растительное масло - к жарке
- Соль - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Как готовить пирог с яйцами и печенью
Тщательно промойте печень несколько раз, затем обрежьте пленки и лишний жир. Налейте в кастрюлю воды, подсолите, доведите до кипения и вбросьте печень.
Варите примерно 8-10 минут, после этого вытащите печень, подождите, пока она остынет и нарежьте кубиками.
Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте на кубики среднего размера. Очистите лук и нарежьте так же, как печень и яйца. Зелень промойте, уберите лишнюю влагу и измельчите.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, вбросьте лук и жарьте до прозрачности, после чего переложите в миску. Добавьте к луку печень и яйца, перемешайте, добавьте зелень, крахмал - и еще раз перемешайте ингредиенты.
Для теста в отдельной миске смешайте сметану, соль и яйца, взбейте смесь. Затем добавьте разрыхлитель и муку и замесите тесто.
Разогрейте духовку до 180 градусов. В форму для выпечки вылейте половину теста, выложите слой начинки и вылейте остальное тесто. Выпекайте пирог 40 минут, дайте немного остыть - и можно нарезать на порции и есть.
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