Необычный способ приготовить молодой картофель: вы будете в восторге!
В мае в магазинах и на рынках уже начинает появляться молодой картофель. Ее можно не только варить, но и запекать и даже карамелизовать.
Как приготовить молодой картофель в медовом соусе по-корейски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bigmir.
Что вам понадобится
- Молодой картофель - 1 кг
- Рисовое вино или обычное белое сухое - 2 ст. ложки
- Мед - 2 ст. ложки
- Кунжут - ½ ст. ложки
- Коричневый сахар - 2 ст. ложки
- Кунжутное масло - ½ ст. ложки
- Растительное масло - 2 ст. ложки
- Соевый соус - 5 ст. ложки
- Вода - 240 мл
Как готовить молодой картофель по-корейски
1. Молодой картофель нужно очень хорошо промыть. Большую - порезать пополам.
2. В отдельном сосуде смешайте соевый соус с вином и коричневым сахаром.
3. На сковороде разогрейте растительное масло и выкладывайте картофель. Обжаривайте овощи на среднем огне до золотистой корочки, регулярно помешивайте.
4. Влейте в сковороду воду и соус. Перемешайте, доведите до кипения и тушите картофель 10-15 минут, пока большая часть соуса не улетучится.
5. Убавляйте огонь до минимума, добавьте в картофель мед, кунжутное масло и кунжут.
6. Готовьте картофель еще 10-15 минут, регулярно помешивая, пока соус не станет липким и темным.
Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!
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