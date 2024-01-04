6 простых способов, которые помогут найти новых друзей

Клубы и группы по интересам

Следует присоединяться к клубам, кружкам или сообществам, которые объединяют людей с одинаковыми хобби или предпочтениями. Это могут быть клубы книг, спортивные группы и кулинарные вечера.

Волонтерство

Психолог говорит, что можно принять участие в волонтерских мероприятиях или организациях, где вы сможете познакомиться со своим сообществом и сделать доброе дело вместе с другими.

Образовательные курсы

Запишитесь на курсы или семинары по вашим интересам. Это могут быть языковые курсы, мастер-классы, обучение или программирование.

Чаще путешествуйте, отдыхайте, будь активным участником этого мира и улыбайтесь каждый день.

Сообщества

Посетите местные мероприятия, такие как фестивали, ярмарки, концерты, где вы сможете встретить людей из разных сфер жизни.

Социальные сети и онлайн-сообщества

Можно присоединиться к онлайн-форумам, социальным сетям или приложениям, направленным на знакомство с новыми людьми.

Никто вас не осудит, если ты проявишь инициативу и напишешь приятный комментарий под постом заинтересовавшего тебя человека. Или даже сразу отправите личное сообщение.

Рабочее окружение

Следует помнить, что место работы может стать площадкой для знакомств с интересными и разными людьми.

Эксперт советует не бояться выходить из своей зоны комфорта и открыться к новым знакомствам. Не всегда нужно искать, зачастую новые друзья появляются в неожиданный момент.