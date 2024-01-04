6 простих способів, які допоможуть знайти нових друзів

Клуби та групи за інтересами

Варто приєднуватись до клубів, гуртків чи спільнот, які об’єднують людей з однаковими хобі чи уподобаннями. Це можуть бути клуби книг, спортивні групи та кулінарні вечори.

Волонтерство

Психолог каже, що можна прийняти участь у волонтерських заходах або організаціях, де ви зможете познайомитися зі своєю громадою та зробити добру справу разом з іншими.

Освітні курси

Запишіться на курси або семінари з ваших інтересів. Це може бути мовні курси, майстер-класи, навчання чи програмування.

Частіше подорожуйте, відпочивайте, будь активним учасником цього світу та посміхайся кожного дня.

Спільнотні заходи

Відвідайте місцеві заходи, такі як фестивалі, ярмарки, концерти, де ви зможете зустріти людей з різних сфер життя.

Соціальні мережі та онлайн-спільноти

Можна приєднатись до онлайн-форумів, соціальних мереж або додатків, спрямованих на знайомства з новими людьми.

Ніхто вас не осудить, якщо ти проявиш ініціативу і напишеш приємний коментар під постом людини, яка тебе зацікавила. Чи навіть відразу відправите особисте повідомлення.

Робоче оточення

Варто пам'ятати, що місце роботи може стати майданчиком для знайомств з цікавими та різними людьми.

Експерт радить не боятись виходити зі своєї зони комфорту та бути відкритими до нових знайомств. Не завжди потрібно шукати, часто нові друзі з’являються в несподіваний момент.