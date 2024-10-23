6 продуктов, которые остановят образование тромбов

Питание оказывает значительное влияние на состояние нашего организма. В частности, исследования показывают, что некоторые продукты и ингредиенты могут снизить вероятность тромбов.

Какие 6 продуктов нужно есть для профилактики тромбов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

6 продуктов для профилактики тромбов

Оливковое масло

Исследование людей с массой тела более 30 кг/м² показало, что употребление оливкового масла хотя бы раз в неделю снижает активность тромбоцитов - клеток крови, способствующих образованию тромбов. Эффект был еще больше у тех, кто потреблял масло более четырех раз в неделю, хотя точное количество не уточнялось.

Оливковое масло первого отжима богато фенолами, влияющими на белки, важные для свертывания крови. Например, у людей с высоким уровнем холестерина, которые ели белый хлеб из 40 мл оливкового масла первого отжима, было меньше факторов, вызывающих тромбы.

Оливковое масло богато фенолами (фото: freepik.com)

Информация о содержании фенолов может быть отмечена на этикетке, но не всегда. Лучшим выбором является оливковое масло первого отжима (EVOO), которое также содержит полиненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердца. Эти компоненты помогают предотвратить образование тромбов, регулировать давление и защищать сердце. Оливковое масло можно использовать в качестве альтернативы сливочному маслу или подсолнечному маслу в салатах, с печеным картофелем или хлебом.

Имбирь

Лабораторные исследования показали, что имбирь уменьшает свертываемость крови, предотвращая слипание тромбоцитов, хотя результаты исследований на людях неоднозначны. В одном исследовании у женщин, употреблявших 5 г сырого имбиря каждый день, снижался уровень белка, способствующий образованию тромбов. Подобные результаты наблюдались у мужчин, евших 5 г имбиря дважды в день.

В большинстве исследований имбирь употребляли ежедневно, иногда 2-3 раза в день, в количестве от 3,6 до 5 г (приблизительно 2½ чайной ложки молотого или 4-5 чайных ложек тертого свежего имбиря). Имбирь можно употреблять в пищу сушеным, вареным, сырым или в капсулах. Корень имбиря безопасен для ежедневного потребления до 4 г, но 6 г и более может вызвать дискомфорт в желудке.

Чеснок

Употребление одного зубчика чеснока (примерно 3 г) ежедневно в течение 16 недель снижает уровень тромбоксана, участвующего в свертывании крови вещества на 80%. Лабораторные исследования показывают, что чеснок предотвращает слипание тромбоцитов и образование тромбов, но нет прямых исследований по его влиянию на риск тромбоза у людей. Добавление чеснока к блюдам - простой и полезный способ улучшить их питательность.

Чеснок помогает свертыванию крови (фото: freepik.com)

Корица

Корица содержит кумарин, который в лабораторных условиях предотвращает образование тромбов. Некоторые исследования показали, что соединения корицы также уменьшают слипание тромбоцитов, но доказательств влияния корицы на риск тромбов у людей пока недостаточно. Потребление от 2 до 6 г корицы в день может снизить риск сердечных заболеваний и снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом. Добавление чайной ложки корицы к кофе или хлопьям может улучшить здоровье сердца.

Каенский перец

Этот острый перец содержит капсаицин, который, по лабораторным исследованиям, разжижает кровь и предотвращает слипание тромбоцитов. Хотя исследований по влиянию на людей мало, некоторые показывают, что люди, потребляющие острую пищу, включая каенский перец, живут дольше. Острый перец имеет и другие преимущества для здоровья.

Куркума

Куркумин, который придает куркуме ее желтый цвет, также оказывает противовоспалительное действие и уменьшает образование тромбов согласно лабораторным исследованиям. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого эффекта у людей. Куркума также имеет другие пользы для здоровья.

Рекомендованная доза - от 500 мг до 2 г в день (примерно 2-10 чайных ложек). Куркуму легко добавлять в различные блюда, такие как супы, овощи, рис или яйца.

Полезны ли кофе и вино?

Дискуссии о влиянии кофе на предотвращение образования тромбов продолжаются в научных кругах. Одно из исследований показало, что люди, которые выпивали от 1 до 4 чашек кофе в день, имели повышенный риск тромбоза глубоких вен, обычно возникающий без явных причин в ногах. Однако этот риск уменьшался при употреблении более 5 чашек кофе ежедневно.

Другое исследование, сравнивающее кофейные напитки с бескофеиновыми, не выявило значительных отличий в уровнях свертывания белков в крови. Учитывая эти неоднозначные результаты, трудно утверждать, действительно ли кофе предотвращает образование тромбов. Поэтому не обязательно пить кофе специально для профилактики тромбоза, но умеренное потребление (2-3 чашки в день) считается безопасным.

Что касается красного вина, лабораторные исследования и эксперименты на животных показали, что оно может уменьшать вероятность слипания тромбоцитов. Это, по мнению ученых, связано с высоким содержанием полифенолов, таких как ресвератрол. Также употребление виноградного сока в течение 14 дней продемонстрировало подобный эффект уменьшения тромбоцитов. Большинство других исследований анализировали влияние алкогольных напитков в целом.

Потребление двух алкогольных напитков (один напиток - это 0,33 л пива, 150 мл вина или 40 мл крепкого алкоголя) ассоциируется со снижением уровня фибриногена – белка, играющего важную роль в образовании тромбов. В одном из исследований у женщин, употреблявших примерно два-три напитка в день в течение 4 недель, были обнаружены подобные результаты.

Употребление алкоголя в низких или умеренных количествах (один напиток или менее в день для женщин и два напитка или менее в день для мужчин) предотвращает слипание тромбоцитов. Однако длительное или чрезмерное потребление (восемь или более напитков в неделю для женщин и 15 или более для мужчин) может оказать негативное влияние на плотность крови, что повышает риск образования тромбов.

Есть данные о том, что даже одно вечернее избыточное употребление алкоголя (четыре или более напитков для женщин или пять и более для мужчин за 2 часа) может привести к тромбоцитозу, что повышает вероятность тромбообразования. Однако некоторые исследователи отмечают, что этот эффект не наблюдается после употребления вина.

В итоге употребление алкоголя в любом количестве связано с рисками для здоровья, которые, как правило, преобладают потенциальные преимущества. Если же вы все-таки решили употреблять алкоголь, делайте это в умеренных количествах.

Какие продукты способствуют свертыванию крови

Нет конкретных доказательств, что определенная пища напрямую вызывает образование тромбов, но избегание или разумное ограничение некоторых продуктов может снизить эту вероятность.

Прежде всего следует отказаться от обработанной жирной пищи, такой как красное обработанное мясо (говядина, свинина, баранина), а также продуктов с высоким содержанием трансжиров (пирожные, печенье, пирожки, кексы, пончики и т.п.).

При повышенном риске тромбов важно не полагаться только на изменения в питании. Следует соблюдать активный образ жизни и избегать длительного сиденья. Многие люди также нуждаются в медикаментозном лечении (антиагрегантов и/или антикоагулянтов) для разжижения крови и предотвращения ее свертывания.

Кроме того, важно знать, как питание может повлиять на эффективность препаратов для разжижения крови, особенно варфарина.