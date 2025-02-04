6 устройств Apple, которые скоро получат редкие и важные обновления

iPhone SE 4

Последнее обновление: март 2022

Apple готовит масштабное обновление для следующей модели iPhone SE, предлагая впечатляющие улучшения, которые могут сделать его лучшим выбором для большинства покупателей.

Среди нововведений бюджетного iPhone:

Чип A18, недавно представленный в iPhone 16

Поддержка Apple Intelligence

OLED-дисплей

Face ID и вырез в экране

8 ГБ оперативной памяти

Основная камера на 48 МП

Порт для зарядки USB-C

Первый 5G-модем Apple собственной разработки

Ожидается, что iPhone SE 4 станет одним из первых продуктов Apple в 2025 году и будет представлен в марте.

AirTag 2

Последнее обновление: апрель 2021

Первая версия AirTag прошла долгий путь к релизу - слухи и утечки о ней появлялись в 2019 и 2020 годах. Устройство наконец-то дебютировало в 2021 году, а теперь, спустя четыре года, выходит AirTag 2.

Ожидаемые улучшения AirTag 2:

Увеличенный радиус действия

Улучшенный беспроводной чип

Доработки в области конфиденциальности

По данным Марка Гурмана, Apple планирует выпустить AirTag 2 в середине 2025 года.

AirTag (фото: 9to5Mac)

HomePod mini 2

Последнее обновление: ноябрь 2020

HomePod mini появился в 2020 году как доступный умный динамик, которого ждали многие пользователи. Обычный HomePod считался слишком дорогим, и HomePod mini стал решением этой проблемы.

С момента выхода первой модели прошло уже более четырех лет. Хотя Apple добавляла новые цветовые варианты, технические характеристики устройства не менялись. Теперь наконец ожидается выпуск HomePod mini 2 - его представление намечено на конец 2025 года.

HomePod mini (фото: 9to5Mac)

AirPods Pro 3

Последнее обновление: сентябрь 2022

Кажется несправедливым говорить, что AirPods Pro редко обновляются, ведь Apple постоянно добавляет новые функции на уровне программного обеспечения. Однако с точки зрения "железа" наушники обновляются раз в три года - и эта тенденция сохранится с выходом AirPods Pro 3 в сентябре 2025 года.

Ожидается, что AirPods Pro 3 получат:

новый дизайн

первый в серии чип H3

возможный датчик сердечного ритма

улучшенное шумоподавление и дополнительные аудиофункции

Apple Watch SE 3

Последнее обновление: сентябрь 2022

Бюджетная модель Apple Watch SE, как и iPhone SE, получит новую версию в этом году. Пока о, Apple Watch SE 3 известно немного, но ожидается, что часы получат несколько функций от более современных моделей, включая новый процессор и, возможно, дополнительные датчики здоровья.

Традиционно Apple анонсирует новые модели Apple Watch SE в сентябре вместе с флагманскими умными часами. Однако в этот раз возможен ранний запуск - например, весной, одновременно с iPhone SE.

Новый Apple TV 4K

Последнее обновление: ноябрь 2022

Apple TV, пожалуй, один из самых нестабильно обновляемых продуктов компании. Если взглянуть на историю релизов, промежутки между поколениями были крайне непредсказуемыми: 3,5 года, 1,5 года, 1 год, 2,5 года, 2 года, 4 года, 1 год. Сейчас прошло уже более двух лет с момента выхода последней модели, и, судя по всему, до следующего обновления пройдет около трех лет.

По данным Марка Гурмана, новый Apple TV 4K выйдет в конце 2025 года - вероятно, в октябре или ноябре. Известно, что устройство получит новый чип Wi-Fi и Bluetooth, а также значительно более мощный процессор. Это может подготовить платформу для будущих функций Apple Intelligence в tvOS.

Apple TV (фото: 9to5Mac)