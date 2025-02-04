RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

6 устройств Apple, которые скоро получат редкие и важные обновления

Эти продукты Apple обновят впервые за долгое время (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple готовит крупные обновления для устройств, которые долгое время оставались без аппаратных улучшений. Некоторые из них не получали апдейтов уже несколько лет, но в 2025 году компания готова представить долгожданные новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

iPhone SE 4 

Последнее обновление: март 2022 

Apple готовит масштабное обновление для следующей модели iPhone SE, предлагая впечатляющие улучшения, которые могут сделать его лучшим выбором для большинства покупателей. 

Среди нововведений бюджетного iPhone: 

  • Чип A18, недавно представленный в iPhone 16 
  • Поддержка Apple Intelligence 
  • OLED-дисплей 
  • Face ID и вырез в экране 
  • 8 ГБ оперативной памяти 
  • Основная камера на 48 МП 
  • Порт для зарядки USB-C 
  • Первый 5G-модем Apple собственной разработки 

Ожидается, что iPhone SE 4 станет одним из первых продуктов Apple в 2025 году и будет представлен в марте. 

AirTag 2 

Последнее обновление: апрель 2021 

Первая версия AirTag прошла долгий путь к релизу - слухи и утечки о ней появлялись в 2019 и 2020 годах. Устройство наконец-то дебютировало в 2021 году, а теперь, спустя четыре года, выходит AirTag 2. 

Ожидаемые улучшения AirTag 2: 

  • Увеличенный радиус действия 
  • Улучшенный беспроводной чип 
  • Доработки в области конфиденциальности 

По данным Марка Гурмана, Apple планирует выпустить AirTag 2 в середине 2025 года. 

AirTag (фото: 9to5Mac)

HomePod mini 2 

Последнее обновление: ноябрь 2020 

HomePod mini появился в 2020 году как доступный умный динамик, которого ждали многие пользователи. Обычный HomePod считался слишком дорогим, и HomePod mini стал решением этой проблемы. 

С момента выхода первой модели прошло уже более четырех лет. Хотя Apple добавляла новые цветовые варианты, технические характеристики устройства не менялись. Теперь наконец ожидается выпуск HomePod mini 2 - его представление намечено на конец 2025 года. 

HomePod mini (фото: 9to5Mac)

AirPods Pro 3 

Последнее обновление: сентябрь 2022 

Кажется несправедливым говорить, что AirPods Pro редко обновляются, ведь Apple постоянно добавляет новые функции на уровне программного обеспечения. Однако с точки зрения "железа" наушники обновляются раз в три года - и эта тенденция сохранится с выходом AirPods Pro 3 в сентябре 2025 года. 

Ожидается, что AirPods Pro 3 получат: 

  • новый дизайн 
  • первый в серии чип H3 
  • возможный датчик сердечного ритма 
  • улучшенное шумоподавление и дополнительные аудиофункции 

Apple Watch SE 3 

Последнее обновление: сентябрь 2022 

Бюджетная модель Apple Watch SE, как и iPhone SE, получит новую версию в этом году. Пока о, Apple Watch SE 3 известно немного, но ожидается, что часы получат несколько функций от более современных моделей, включая новый процессор и, возможно, дополнительные датчики здоровья. 

Традиционно Apple анонсирует новые модели Apple Watch SE в сентябре вместе с флагманскими умными часами. Однако в этот раз возможен ранний запуск - например, весной, одновременно с iPhone SE. 

Новый Apple TV 4K 

Последнее обновление: ноябрь 2022 

Apple TV, пожалуй, один из самых нестабильно обновляемых продуктов компании. Если взглянуть на историю релизов, промежутки между поколениями были крайне непредсказуемыми: 3,5 года, 1,5 года, 1 год, 2,5 года, 2 года, 4 года, 1 год. Сейчас прошло уже более двух лет с момента выхода последней модели, и, судя по всему, до следующего обновления пройдет около трех лет. 

По данным Марка Гурмана, новый Apple TV 4K выйдет в конце 2025 года - вероятно, в октябре или ноябре. Известно, что устройство получит новый чип Wi-Fi и Bluetooth, а также значительно более мощный процессор. Это может подготовить платформу для будущих функций Apple Intelligence в tvOS. 

Apple TV (фото: 9to5Mac)

У нас также есть материал о том, что изменится в культовом MacBook Air 2025 и когда ждать релиза.

А еще мы писали про 8 бюджетных новинок Apple, которые выйдут в 2025 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleГаджеты