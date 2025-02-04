6 пристроїв Apple, які скоро отримають рідкісні та важливі оновлення

iPhone SE 4

Останнє оновлення: березень 2022

Apple готує масштабне оновлення для наступної моделі iPhone SE, пропонуючи вражаючі поліпшення, які можуть зробити його найкращим вибором для більшості покупців.

Серед нововведень бюджетного iPhone:

Чип A18, нещодавно представлений в iPhone 16

Підтримка Apple Intelligence

OLED-дисплей

Face ID і виріз в екрані

8 ГБ оперативної пам'яті

Основна камера на 48 МП

Порт для зарядки USB-C

Перший 5G-модем Apple власної розробки

Очікується, що iPhone SE 4 стане одним із перших продуктів Apple у 2025 році і буде представлений у березні.

AirTag 2

Останнє оновлення: квітень 2021

Перша версія AirTag пройшла довгий шлях до релізу - чутки і витоки про неї з'являлися в 2019 і 2020 роках. Пристрій нарешті дебютував 2021 року, а тепер, через чотири роки, виходить AirTag 2.

Очікувані поліпшення AirTag 2:

Збільшений радіус дії

Покращений бездротовий чип

Доопрацювання у сфері конфіденційності

За даними Марка Гурмана, Apple планує випустити AirTag 2 в середині 2025 року.

AirTag (фото: 9to5Mac)

HomePod mini 2

Останнє оновлення: листопад 2020

HomePod mini з'явився 2020 року як доступний розумний динамік, на який чекали багато користувачів. Звичайний HomePod вважався занадто дорогим, і HomePod mini став вирішенням цієї проблеми.

З моменту виходу першої моделі минуло вже понад чотири роки. Хоча Apple додавала нові колірні варіанти, технічні характеристики пристрою не змінювалися. Тепер нарешті очікується випуск HomePod mini 2 - його представлення намічено на кінець 2025 року.

HomePod mini (фото: 9to5Mac)

AirPods Pro 3

Останнє оновлення: вересень 2022 року

Здається несправедливим говорити, що AirPods Pro рідко оновлюються, адже Apple постійно додає нові функції на рівні програмного забезпечення. Однак з точки зору "заліза" навушники оновлюються раз на три роки - і ця тенденція збережеться з виходом AirPods Pro 3 у вересні 2025 року.

Очікується, що AirPods Pro 3 отримають:

новий дизайн

перший у серії чип H3

можливий датчик серцевого ритму

поліпшене шумозаглушення і додаткові аудіофункції

Apple Watch SE 3

Останнє оновлення: вересень 2022 року

Бюджетна модель Apple Watch SE, як і iPhone SE, отримає нову версію цього року. Поки що про Apple Watch SE 3 відомо небагато, але очікується, що годинник отримає кілька функцій від більш сучасних моделей, включно з новим процесором і, можливо, додатковими датчиками здоров'я.

Традиційно Apple анонсує нові моделі Apple Watch SE у вересні разом із флагманським розумним годинником. Однак цього разу можливий ранній запуск - наприклад, навесні, одночасно з iPhone SE.

Новий Apple TV 4K

Останнє оновлення: листопад 2022 року

Apple TV, мабуть, один із найбільш нестабільно оновлюваних продуктів компанії. Якщо поглянути на історію релізів, проміжки між поколіннями були вкрай непередбачуваними: 3,5 року, 1,5 року, 1 рік, 2,5 року, 2 роки, 4 роки, 1 рік. Зараз минуло вже понад два роки з моменту виходу останньої моделі, і, судячи з усього, до наступного оновлення пройде близько трьох років.

За даними Марка Гурмана, новий Apple TV 4K вийде наприкінці 2025 року - ймовірно, у жовтні або листопаді. Відомо, що пристрій отримає новий чіп Wi-Fi і Bluetooth, а також значно потужніший процесор. Це може підготувати платформу для майбутніх функцій Apple Intelligence у tvOS.

Apple TV (фото: 9to5Mac)