8 бюджетных новинок Apple, которые выйдут в 2025 году

Apple планирует усилить бюджетные устройства, внедрив передовые технологии, ранее доступные только в премиальных моделях, такие как Apple Intelligence и новые чипы.

Про 8 недорогих гаджетов, которые выпустит Apple в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Первые модемы и Bluetooth-чипы собственного производства Apple планирует установить именно в бюджетные устройства. Кроме того, компания уделяет особое внимание недорогим гаджетам для умного дома, таким как HomePod mini, Apple TV и Command Center, откладывая обновление более дорогих моделей на потом.

В 2025 году ожидается выпуск восьми новых или обновленных бюджетных устройств:

MacBook Air (с чипом M4)

iPhone SE (четвертое поколение)

iPad (11-е поколение)

AirTag (второе поколение)

Command Center

HomePod mini (второе поколение)

Apple TV 4K (четвертое поколение)

Apple Watch SE (третье поколение)

MacBook Air

Новый MacBook Air получит чип M4, который обеспечит до 25 процентов прироста производительности в многозадачном режиме по сравнению с текущей моделью. Ожидается поддержка двух внешних дисплеев и 12-МП веб-камера с функцией Center Stage.

Выпуск ноутбука запланирован на весну 2025 года, а стартовая цена, вероятно, останется на уровне 1 099 долларов. Базовая комплектация будет начинаться с 16 ГБ оперативной памяти.

iPhone SE 4

Четвертое поколение iPhone SE, по слухам, будет иметь дизайн, схожий с iPhone 14, включая 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID, порт USB-C и 48-МП основную камеру. Он будет оснащен чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence.

Также ожидается первый модем 5G собственной разработки Apple. Ожидаемая цена составит от 400 до 500 долларов, а запуск намечен на март 2025 года.

iPad (11-е поколение)

Одиннадцатое поколение iPad сохранит 10,9-дюймовый дисплей и Touch ID на кнопке питания, но, вероятно, получит чип A17 Pro или A18 и 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence.

Запуск ожидается весной 2025 года, а стартовая цена может остаться на уровне 349 долларов, с возможным увеличением базового объема памяти до 128 ГБ.

AirTag (второе поколение)

AirTag второго поколения будет оснащен улучшенным чипом Ultra Wideband, который увеличит дальность отслеживания в три раза, а также получит лучшую интеграцию с Vision Pro и защиту от подмены динамика для предотвращения преследования.

Ожидается, что цена останется на уровне 29 долларов, а выпуск устройства запланирован на середину 2025 года.

Command Center

Command Center - это совершенно новое устройство для умного дома, оснащенное 7-дюймовым дисплеем, встроенными динамиками, камерой для FaceTime и датчиками приближения для динамической настройки интерфейса. Оно будет работать на новой операционной системе homeOS с виджетами и интеграцией Siri.

Ожидается запуск в марте 2025 года, а цена, вероятно, будет конкурентоспособной по сравнению с Amazon Echo Show (90 долларов). Более продвинутая версия Command Center с роботизированной рукой ожидается в 2026 году.

HomePod mini (второе поколение)

Второе поколение HomePod mini получит новый чип Wi-Fi и Bluetooth, поддержку Wi-Fi 6E, улучшенное качество звука и второй чип Ultra Wideband для более точной передачи данных.

Запуск устройства намечен на середину 2025 года, а цена останется на уровне 99 долларов.

Apple TV 4K (четвертое поколение)

Обновленный Apple TV 4K получит новый чип серии A (возможно, A16 или более новый), поддержку Wi-Fi 6E и встроенную камеру для FaceTime. Ожидается, что устройство будет выпущено в 2025 году, а стартовая цена может снизиться со 129 до 99 долларов для конкуренции с Amazon Fire Stick.

Apple Watch SE (третье поколение)

Apple Watch SE третьего поколения, вероятно, будут оснащены более крупными дисплеями, более быстрым чипом (S10 или S11) и, возможно, получат пластиковый корпус для снижения стоимости.

Ожидается, что часы выйдут в конце 2025 года и сохранят стартовую цену в 249 долларов или даже снизятся, чтобы конкурировать с аналогами и привлечь родителей, которые покупают устройство для детей.