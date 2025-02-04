6 устройств Apple, которые скоро получат редкие и важные обновления
Apple готовит крупные обновления для устройств, которые долгое время оставались без аппаратных улучшений. Некоторые из них не получали апдейтов уже несколько лет, но в 2025 году компания готова представить долгожданные новинки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
iPhone SE 4
Последнее обновление: март 2022
Apple готовит масштабное обновление для следующей модели iPhone SE, предлагая впечатляющие улучшения, которые могут сделать его лучшим выбором для большинства покупателей.
Среди нововведений бюджетного iPhone:
- Чип A18, недавно представленный в iPhone 16
- Поддержка Apple Intelligence
- OLED-дисплей
- Face ID и вырез в экране
- 8 ГБ оперативной памяти
- Основная камера на 48 МП
- Порт для зарядки USB-C
- Первый 5G-модем Apple собственной разработки
Ожидается, что iPhone SE 4 станет одним из первых продуктов Apple в 2025 году и будет представлен в марте.
AirTag 2
Последнее обновление: апрель 2021
Первая версия AirTag прошла долгий путь к релизу - слухи и утечки о ней появлялись в 2019 и 2020 годах. Устройство наконец-то дебютировало в 2021 году, а теперь, спустя четыре года, выходит AirTag 2.
Ожидаемые улучшения AirTag 2:
- Увеличенный радиус действия
- Улучшенный беспроводной чип
- Доработки в области конфиденциальности
По данным Марка Гурмана, Apple планирует выпустить AirTag 2 в середине 2025 года.
AirTag (фото: 9to5Mac)
HomePod mini 2
Последнее обновление: ноябрь 2020
HomePod mini появился в 2020 году как доступный умный динамик, которого ждали многие пользователи. Обычный HomePod считался слишком дорогим, и HomePod mini стал решением этой проблемы.
С момента выхода первой модели прошло уже более четырех лет. Хотя Apple добавляла новые цветовые варианты, технические характеристики устройства не менялись. Теперь наконец ожидается выпуск HomePod mini 2 - его представление намечено на конец 2025 года.
HomePod mini (фото: 9to5Mac)
AirPods Pro 3
Последнее обновление: сентябрь 2022
Кажется несправедливым говорить, что AirPods Pro редко обновляются, ведь Apple постоянно добавляет новые функции на уровне программного обеспечения. Однако с точки зрения "железа" наушники обновляются раз в три года - и эта тенденция сохранится с выходом AirPods Pro 3 в сентябре 2025 года.
Ожидается, что AirPods Pro 3 получат:
- новый дизайн
- первый в серии чип H3
- возможный датчик сердечного ритма
- улучшенное шумоподавление и дополнительные аудиофункции
Apple Watch SE 3
Последнее обновление: сентябрь 2022
Бюджетная модель Apple Watch SE, как и iPhone SE, получит новую версию в этом году. Пока о, Apple Watch SE 3 известно немного, но ожидается, что часы получат несколько функций от более современных моделей, включая новый процессор и, возможно, дополнительные датчики здоровья.
Традиционно Apple анонсирует новые модели Apple Watch SE в сентябре вместе с флагманскими умными часами. Однако в этот раз возможен ранний запуск - например, весной, одновременно с iPhone SE.
Новый Apple TV 4K
Последнее обновление: ноябрь 2022
Apple TV, пожалуй, один из самых нестабильно обновляемых продуктов компании. Если взглянуть на историю релизов, промежутки между поколениями были крайне непредсказуемыми: 3,5 года, 1,5 года, 1 год, 2,5 года, 2 года, 4 года, 1 год. Сейчас прошло уже более двух лет с момента выхода последней модели, и, судя по всему, до следующего обновления пройдет около трех лет.
По данным Марка Гурмана, новый Apple TV 4K выйдет в конце 2025 года - вероятно, в октябре или ноябре. Известно, что устройство получит новый чип Wi-Fi и Bluetooth, а также значительно более мощный процессор. Это может подготовить платформу для будущих функций Apple Intelligence в tvOS.
Apple TV (фото: 9to5Mac)
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