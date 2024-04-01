Чтобы укроп всегда рос кустом: какие секреты нужно знать всем огородникам

Казалось бы, ну что может быть проще, чем вырастить на огороде укроп? Но так думают все начинающие до того, как впервые сталкиваются с трудностями. Потому что эта неприхотливая зелень может расти неравномерно, иметь тоненькие и слабые всходы и в целом - не радовать взгляд.

Какие секреты нужно знать, чтобы укроп на огороде был всегда кустом, крепкий и сочный, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Хорошие новости ".

Как правильно сеять укроп

Укроп не только очень полезная зелень, которую следует употреблять для здоровья организма, но и еще необходимая специя во многих блюдах – от супа до закруток. Поэтому его следует выращивать самостоятельно даже на небольшом клочке земли.

Первое – сроки посадки. Укроп неприхотлив к погоде, поэтому сеять его в почву можно уже после первого потепления и до поздней осени. Опытные огородники его высевают в течение целого сезона – только он завершил цветение, его сеют снова.

Второе – где сеять. Укроп любит солнышко, поэтому сеять его нужно на открытом участке. И следите, чтобы ему не мешали соседи по огороду. Для выращивания этой зелени подходит рыхлая и нейтральная земля. Почву лучше готовить заранее – с осени используйте компост или перегной для удобрения.

Как сеять. Зерна нужно поместить во влажную почву, в лунки на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Ширина лунки должна составлять до 2 сантиметров.

Очень важно! Не сыпьте много семян – на одном квадратном метре должно быть не больше одного грамма посевного материала. Сразу после посева поливать не надо и вообще лучше два дня почву не трогать.

Первые всходы можно ждать дней через 10 после посева. Если погода очень сухая – то следует добавить полив.