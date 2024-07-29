6 причин, почему посудомоечная машина не моет посуду до блеска

Не ополаскивать посуду до мытья

Может возникнуть соблазн сразу поместить посуду в посудомоечную машину - особенно если вы убираетесь после большого застолья или пышного ужина. Но это может иметь последствия для устройства.

По словам специалистов, если вы оставляете много еды на тарелках, она может застрять в деталях посудомоечной машины.

Кусочки пищи могут препятствовать надлежащему сливу воды из посудомоечной машины. Хотя не обязательно тщательно мыть посуду, ее нужно промывать от больших остатков пищи.

Неправильная загрузка посудомойки

Если даже после мытья остаются кусочки пищи или капли напитков, это может быть связано с тем, как вы загружаете посудомоечную машину.

Неправильная или сверхплотная загрузка посуды может блокировать распылители. Поэтому, прежде всего, советуют ознакомиться с рекомендациями производителя.

Еще один важный совет - не перегружать стойки посудомоечной машины и не ставить тарелки, чашки и другие предметы друг на друга. Когда посудомоечная машина перегружена, вода может не вымывать грязь с некоторых участков.

Неправильные настройки посудомоечной машины

Большинство посудомоечных машин имеют несколько настроек по выбору, которые зависят от количества посуды, выбора температуры, продолжительности циклов мойки, а также от того, нужны ли дополнительные ополаскивания.

Для получения безупречной чистоты посуды следует подходить к выбору настроек стратегически, в соответствии с уровнем загрязнения и типом посуды.

Получить такой результат поможет ознакомление с разными циклами, которые предлагает ваша посудомоечная машина.

Неправильный подбор моющего средства

Эксперты по уборке советуют попробовать несколько разных средств, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашего прибора.

После того, как вы определились с брендом, вы можете выбрать разные типы средств: жидкие, порошкообразные, таблетки, капсулы.

В то же время, не следует использовать больше средства, чем рекомендуют - иначе он может отложиться на посудомоечной машине и со временем сделать ее работу менее эффективной.

Неправильная температура воды

Температура и давление воды имеют большое значение для чистоты посуды. Если вода в посудомоечной машине недостаточно горячая, это может препятствовать надлежащему растворению моющего средства и усложнить борьбу с жиром.

Кроме того, если давление воды недостаточно сильно, моющее средство не активируется должным образом. Если есть подозрения, что давление или температура воды в вашей машине могут быть недостаточными, обратитесь к специалисту, чтобы он помог вам устранить неисправность.

Не чистить посудомоечную машину

Чтобы посудомоечная машина работала с максимальной эффективностью, по мнению специалистов, ее следует чистить примерно раз в месяц, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии.

Для быстрого очистки посудомоечной машины можно использовать уксус и соду. Для этого нужно влить в миску, безопасную для посудомоечной машины, чашку уксуса и поставить ее на нижнюю полку пустого и сухого прибора.

После этого необходимо закрыть машину и запустить цикл с горячей водой. Затем советуют посыпать дно посудомоечной машины пищевой содой и запустить цикл ополаскивания.

Также необходимо чистить фильтр посудомоечной машины: для этого снимите нижнюю решетку, извлеките фильтр, затем промойте его теплой водой и старой зубной щеткой, чтобы вычистить остатки накипи.