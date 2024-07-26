10 вещей, которые никогда не стоит мыть в посудомоечной машине

Посудомоечная машина - один из самых удобных бытовых приборов. Ведь не нужно тратить силы и время на мытье груды посуды. Однако на самом деле не всю посуду можно мыть в посудомоечной машине.

О том, что не следует мыть в посудомоечной машине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Деревянная посуда

Жесткие моющие средства для посудомоечных машин могут удалить природные масла, защищающие деревянную посуду от высыхания и растрескивания.

Поэтому лучше мыть деревянную посуду вручную мягким моющим средством в теплой воде, избегая замачивания, чтобы предотвратить разбухание и деформацию.

Пластиковая посуда с текстом

С течением времени предметы с текстом могут потускнеть после многих циклов мытья в посудомоечной машине. Мерный стаканчик не поможет, когда линии исчезли.

Кухонные ножи

Кухонные ножи не рекомендуют мыть в посудомоечной машине. Их лезвия могут порезать защитное покрытие на решетках и корзинах, что может привести к ржавению.

К тому же ножи следует мыть вручную в раковине, поскольку агрессивные моющие средства для посудомоечных машин могут затупить края и повредить деревянные ручки.

Терки и сита

Как и кухонные ножи, терки и сита также могут повредить пластиковое покрытие решеток, защищающее их от ржавчины.

Для достижения оптимального результата предметы с мелкими отверстиями советуют мыть вручную, а не загружать их в посудомоечную машину, поскольку потоку воды может быть сложно удалить все частицы пищи.

Чугунная посуда

Мытье чугунной посуды жесткими моющими средствами и избыточным количеством воды удаляет защитный масляный слой, что делает принадлежности уязвимыми к ржавчине и непригодными для использования.

Алюминиевая посуда

Лучше не ставить в посудомоечную машину блестящие тонкие алюминиевые тарелки, кастрюли, сковородки и листы. Жесткие моющие средства для посудомоечных машин могут привести к тому, что они потускнеют, потемнеют, появятся царапины и коррозия.

Даже если на посуде есть отметка "можно мыть в посудомоечной машине", рекомендуют мыть алюминиевую посуду вручную.

Акриловая или меламиновая посуда

Легкая и небьющаяся акриловая или меламиновая посуда также может повредиться от избыточного количества воды, агрессивных моющих средств и высоких температур сушки в посудомоечной машине.

В частности, на дешевых наборах из некачественного материала после многократной мойки могут появиться трещины вдоль волокон, а также потеряется цвет.

Посуда с антипригарным покрытием

Если производитель не указывает, что посуду с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине, не рекомендуется мыть ее в приборе.

Это связано с тем, что мойка в посудомоечной машине с течением времени может ухудшить покрытие, что приведет к отслоению во время приготовления пищи.

Старинная посуда

Любую винтажную стеклянную или фарфоровую реликвию лучше мыть вручную, особенно если она была отремонтирована, поскольку мытье в посудомоечной машине может ослабить клей и привести к потере мелких кусочков.

Хрустальную посуду также следует мыть вручную, чтобы предотвратить образование сколов. Следует отметить, что агрессивные моющие средства могут протравливать свинцовый хрусталь, вызывая помутнение.

Что угодно с бумажными наклейками

Лучше не класть в посудомоечную машину предметы с бумажными этикетками, поскольку они могут отклеиться или слететь с них.

Однако, если саму посуду можно мыть в посудомоечной машине, есть простое решение - снять этикетки, чтобы предотвратить засор слива, фильтра и системы утилизации пищевых отходов.