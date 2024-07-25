5 ошибок в уборке кухни, которые не приносят ничего, кроме вреда

Даже если тщательно убирать на кухне еженедельно и мыть посуду сразу после каждого приема еды, пространство может быть не таким чистым, как вы думаете. Ведь иногда методы уборки могут приносить больше вреда, чем пользы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Использовать отбеливатель

Несмотря на то, что многие используют отбеливатель для дезинфекции кухонь, по словам экспертов по уборке помещений, использование отбеливателя может быть рискованным.

Случайная разбрызгивание может испортить одежду, а испарения опасны для вдыхания людьми и домашними животными. Для чистки столешниц рекомендуют отказаться от отбеливателя и воспользоваться универсальным неагрессивным средством.

Использовать несколько чистящих средств

Качественное многофункциональное чистящее средство может заменить все те бутылки под раковиной и помочь вам сэкономить немного денег.

Реальность такова, что иметь моющее средство раковины, стекла и нержавеющей стали может быть слишком много, а одно средство должно быть способно выполнить большую часть работы по уборке.

Однако даже если средств для уборки несколько, чрезвычайно важно не смешивать их вместе и не наносить одновременно на поверхность - это приведет к химической реакции, образованию опасных испарений или, как минимум, изменит эффективность средства.

Быстро вытирать средство с поверхностей

Когда дело доходит до чистки столешниц и других поверхностей, кажется, достаточно распылить средство и вытереть его - однако это неправильно.

Средство просто не успеет подействовать за несколько секунд, так что следует набраться терпения.

Однако не стоит ждать, пока жидкость высохнет. А еще лучше - всегда следовать инструкциям на этикетке.

Не заменять губку для уборки

Кухонная губка - отличная среда для размножения бактерий. Чтобы предотвратить это, рекомендуют дезинфицировать губки ежедневно и заменять их раз в 2-3 недели.

Для уборки рекомендуют использовать салфетки из микрофибры - ведь губка достаточно быстро разрушается от химических средств.

Также, чтобы оттереть грязные тарелки, кастрюли и сковородки, можно использовать щетку для посуды вместо губки, которую легче дезинфицировать.

Не мыть мусорное ведро

Если вы все вычистили, а на кухне до сих пор неприятный запах - пора проверить мусорку.

Специалисты отмечают, что важно время от времени мыть мусорный бак, поскольку бактерии размножаются в жидкости из продуктов, вызывая неприятный запах.

Мыть контейнер можно как моющим средством для посуды, так и универсальным средством для уборки. Но в любом случае нужно убедиться, что контейнер для мусора сухой, прежде чем заменить мешок.