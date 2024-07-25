5 ошибок в уборке кухни, которые не приносят ничего, кроме вреда
Даже если тщательно убирать на кухне еженедельно и мыть посуду сразу после каждого приема еды, пространство может быть не таким чистым, как вы думаете. Ведь иногда методы уборки могут приносить больше вреда, чем пользы.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Использовать отбеливатель
Несмотря на то, что многие используют отбеливатель для дезинфекции кухонь, по словам экспертов по уборке помещений, использование отбеливателя может быть рискованным.
Случайная разбрызгивание может испортить одежду, а испарения опасны для вдыхания людьми и домашними животными. Для чистки столешниц рекомендуют отказаться от отбеливателя и воспользоваться универсальным неагрессивным средством.
Использовать несколько чистящих средств
Качественное многофункциональное чистящее средство может заменить все те бутылки под раковиной и помочь вам сэкономить немного денег.
Реальность такова, что иметь моющее средство раковины, стекла и нержавеющей стали может быть слишком много, а одно средство должно быть способно выполнить большую часть работы по уборке.
Однако даже если средств для уборки несколько, чрезвычайно важно не смешивать их вместе и не наносить одновременно на поверхность - это приведет к химической реакции, образованию опасных испарений или, как минимум, изменит эффективность средства.
Быстро вытирать средство с поверхностей
Когда дело доходит до чистки столешниц и других поверхностей, кажется, достаточно распылить средство и вытереть его - однако это неправильно.
Средство просто не успеет подействовать за несколько секунд, так что следует набраться терпения.
Однако не стоит ждать, пока жидкость высохнет. А еще лучше - всегда следовать инструкциям на этикетке.
Не заменять губку для уборки
Кухонная губка - отличная среда для размножения бактерий. Чтобы предотвратить это, рекомендуют дезинфицировать губки ежедневно и заменять их раз в 2-3 недели.
Для уборки рекомендуют использовать салфетки из микрофибры - ведь губка достаточно быстро разрушается от химических средств.
Также, чтобы оттереть грязные тарелки, кастрюли и сковородки, можно использовать щетку для посуды вместо губки, которую легче дезинфицировать.
Не мыть мусорное ведро
Если вы все вычистили, а на кухне до сих пор неприятный запах - пора проверить мусорку.
Специалисты отмечают, что важно время от времени мыть мусорный бак, поскольку бактерии размножаются в жидкости из продуктов, вызывая неприятный запах.
Мыть контейнер можно как моющим средством для посуды, так и универсальным средством для уборки. Но в любом случае нужно убедиться, что контейнер для мусора сухой, прежде чем заменить мешок.
Кстати, раньше мы писали о том, в каких местах нередко забывают протереть пыль.
Читайте также о том, какие вещи нельзя чистить отбеливателем.