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6 ошибок зимнего гардероба: снимите это, чтобы не выглядеть глупо

Как лучше не одеваться зимой (Коллаж Styler: неудачный и удачный образ)
Автор: Светлана Мащенко

Мода меняется каждый сезон, поэтому важно следить за трендами, чтобы не выглядеть нелепо. Какие ошибки зимнего гардероба 2023 года неактуальны и негармоничны?

Об основных ошибках рассказала в Instagram стилист Анна Леканова

Тонкий свитер поверх джинсов

Такой вид визуально удлиняет туловище и укорачивает ноги. Выглядит неряшливо, ведь через тонкую ткань свитера будет просвечиваться текстура и цвет джинсов.

Слишком узкая верхняя одежда

Выглядит несовременно, исключает возможность надеть под низ что-то объемное (оверсайзное) и создать актуальный многослойный образ.

Тонкие приталенные кардиганы

Выглядит неактуально, особенно если кардиган асимметричный.

Короткий шарф

Это выглядит незавершенно, куцо и неактуально. В тренде в этом сезоне длинные шарфы.

Слишком много меха

Обильные меховые украшения утратили актуальность. Поэтому чрезмерное использование меха в одном луке выглядит несовременно.

Неправильное соотношение между пальто и юбкой

Для гармоничного и сбалансированного образа юбка должна выступать из-под пальто на 5-10 см (ширина ладони). Лучше выбрать пальто ниже колена, с которым будет гармонировать юбка.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Раньше мы писали, как правильно носить белую одежду зимой.

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