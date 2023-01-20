6 ошибок зимнего гардероба: снимите это, чтобы не выглядеть глупо

Мода меняется каждый сезон, поэтому важно следить за трендами, чтобы не выглядеть нелепо. Какие ошибки зимнего гардероба 2023 года неактуальны и негармоничны?
Об основных ошибках рассказала в Instagram стилист Анна Леканова
Такой вид визуально удлиняет туловище и укорачивает ноги. Выглядит неряшливо, ведь через тонкую ткань свитера будет просвечиваться текстура и цвет джинсов.
Выглядит несовременно, исключает возможность надеть под низ что-то объемное (оверсайзное) и создать актуальный многослойный образ.
Выглядит неактуально, особенно если кардиган асимметричный.
Это выглядит незавершенно, куцо и неактуально. В тренде в этом сезоне длинные шарфы.
Обильные меховые украшения утратили актуальность. Поэтому чрезмерное использование меха в одном луке выглядит несовременно.
Для гармоничного и сбалансированного образа юбка должна выступать из-под пальто на 5-10 см (ширина ладони). Лучше выбрать пальто ниже колена, с которым будет гармонировать юбка.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
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