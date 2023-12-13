4 главных критерия, на которые нужно обращать внимание при выборе гирлянды

Огоньки гирлянд наверное больше всего создают праздничное настроение в канун Рождества и Нового года. Именно поэтому они являются обязательным атрибутом в декоре дома и территории. При выборе гирлянды следует учитывать все - размер лампочек, тип света и даже его цвет.

О том, как выбирать гирлянды, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Правильный размер лампочки

Размер лампочек на гирляндах должен зависеть от того, что именно вы хотите декорировать - например, елку дома или сам дом снаружи.

"Большие лампы дают больше света и часто являются лучшими для внешних установок. Они могут обеспечить видимость с больших расстояний", - объясняет дизайнер интерьера Бенджамин Брэдли.

Он предлагает использовать большие лампы, такие как C-7s и C-9s. Они подойдут для декора дверей или деревьев на улице.

"Но миниатюрные огоньки, если их использовать в большом количестве, могут также быть красивыми в экстерьере. Вблизи миниатюрные огоньки заполняют пространство между большими лампочками, создавая более полный и насыщенный вид", - добавляет эксперт.

Белый свет или разноцветный

Брэдли советует не смешивать разные светла при декоре, лучше выдерживать один стиль в каждой комнате.

"Установите цветовую схему освещения, которая будет координироваться с другими элементами вашего дизайна. Мне нравится использовать белое или прозрачное освещение - как миниатюрное, так и большое - во время проектирования классического дома, городской резиденции или если я хочу получить более индивидуальный вид", - говорит Брэдли.

Если хотите получить ностальгическое рождественское настроение, следует использовать гирлянды с разноцветным светом.

Мерцающие огоньки или статические

Если вы хотите добавить немного "движения" своим рождественским огням, выбирайте мерцающие лампочки, особенно если вы используете большие лампочки, такие как C-7s.

"Они придают немного движения и ощущение рождественского блеска, но не раздражают. В отличие от старомодных мерцающих огней эти плавно мерцают, как звезды", - говорит Брэдли.

Он советует размещать гирлянды на елке так, чтобы они глубоко входили в ветки, а не просто свисали по краям. Размещение света ближе к стволу придает глубину и насыщенность декорированному дереву.

Лампы накаливания или светодиодные лампы

Брэдли рекомендует брать более теплые и яркие лампы накаливания, которые идеально подходят для использования в помещении. Но вот светодиодные лампы являются более экологичными и энергосберегающими. Также в основном они дольше служат, чем лампы накаливания.